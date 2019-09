Oö. Volksblatt: "Heiße Phase" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 7. September 2019

Linz (OTS) - Angesichts der vielen Plakate und der Dauerpräsenz in den Fernsehkanälen mag es ein bisschen verwundern, aber eigentlich startet der Wahlkampf erst jetzt in die heiße Phase. An diesem Wochenende auch offiziell. Und zuerst die gute Nachricht: In drei Wochen ist es vorbei. Bis dahin müssen wir allerdings noch damit rechnen, dass Unterstellungen auf der Tagesordnung stehen, Elefanten aufgeblasen werden, die eher Mikroben denn Mücken sind und man versucht den politischen Mitbewerber mit allem anzupatzen, was hängenbleiben könnte. Besonders Peter Pilz teilt im politischen Überlebenskampf aus, ortet FPÖ-Stasipläne und glaubt, dass sich die ÖVP selbst gehackt hat. Solche Tiraden mögen für politisch Interessierte durchaus amüsant sein, Otto Normalwähler wird aber vermutlich in seiner Tageszeitung eher verdrossen umblättern und Wetterbericht und Sport durchlesen. Denn er hat vermutlich gar kein Interesse, sich mit den Details der Parteienfinanzierung auseinanderzusetzen oder die Abrechnungen der Wahlkampfkosten nachzurechnen.

Vermutlich steigt in Wahlkämpfen die Politikverdrossenheit eh immer. Aber Vielleicht würde es helfen, wenn die Kandidaten erklären, warum sie gewählt werden wollen und nicht, warum man den Mitbewerber nicht wählen kann.

