TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Sonntag, 8.9.2019

- Vizepräsidentin Mogherini besucht Lateinamerika (bis 12. September)

Mittwoch, 11.9.2019

- Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzun

Bericht für die Presse: 13.30 Uhr

Themen: Communication on the 2019 Climate Action Summit hosted by UN Secretary General in New York

- Wien: Mediengespräch zum Salzburg Europe Summit

Präsentation des Programms der 15. Konferenz Europäischer Regionen und Städte zum Thema "Europa und Frieden"

Zeit: 10.00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, kleiner Saal, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Donnerstag, 12.9.2019

- Brüssel: Präsident Juncker hält Eröffnungsrede beim „Global Vaccination Summit“

Global Vaccination Summit

