Guck mal, was da zappelt

25. DAIWA Angeln um die Kristall-Renke vom Millstätter See

Die Kristall-Renke hat sich zu einem bedeutenden Fischwettbewerb entwickelt Maria Theresia Wilhelm, Geschäftsführung Millstätter See Tourismus

Millstätter See (OTS) - Vom 20. September bis 5. Oktober heißt es rund um den Millstätter See wieder von früh bis spät „Petri Heil“. Die Organisatoren der Veranstaltung, der Fischereiverband und der Tourismusverband Seeboden am Millstätter See erwarten rund 300 Fischer, die beim 25. „Angeln um die Kristall-Renke“ um den größten Fang wetteifern. Hier kommt es tatsächlich auf die Länge an: Für die Wertung messen die Kampfrichter erst die Körpergröße der Fische, dann das Gewicht.

Prämiert werden Renken, Hechte, Karpfen, Barsche, Waller und als Sonderpreis 2019 das größte Rotauge bzw. die größte Rotfeder. Für Damen sowie 10- bis 15-Jährige gibt es eine Extra-Wertung. Insgesamt sind Preise von mehr als 15.000 Euro ausgelobt. Wem das Angler-Glück nicht hold ist: Bei der Tombola gibt es hochwertige Fischerei-Artikel zu gewinnen – zum Beispiel vom Hauptsponsor DAIWA. „ Die Kristall-Renke hat sich zu einem bedeutenden Fischwettbewerb entwickelt“, sagt Maria Theresia Wilhelm, Geschäftsführung der Millstätter See Tourismus GmbH.

Programm-Highlights sind neben der Siegerehrung am 5. Oktober der erstmalige Fischer- und Kulinariktag bei der Bootshütte der Österreichischen Bundesforste in Millstatt am 27. September. Die Angelsaison am Millstätter See geht noch bis 15. Dezember; die Teilnahme am Wettbewerb kostet ab 69 Euro (10-15-Jährige gratis).

Rückfragen & Kontakt:

Millstätter See Tourismus GmbH, Dipl.-Journ. (univ) Deborah Schumann, Kaiser-Franz-Joseph-Str. 49, 9872 Millstatt am See,

T 0043-4766-3700-12,

presse @ millstaettersee.at, www.millstaettersee.com