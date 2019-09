„Sport am Sonntag“ mit Görgl, Raich und Pircher zum Hirscher-Rücktritt

Am 8. September ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert „Sport am Sonntag“ am 9. September 2019 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Marcel Hirscher – Der Rücktritt des Ski-Superstars und die Folgen Live im Studio: Elisabeth Görgl, Benjamin Raich und Hirscher-Trainer Mike Pircher.

Marko Arnautovic im Gespräch

Der China-Legionär über die EM-Qualifikation, Gegner Polen und seine neue Heimat.

