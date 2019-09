„Hohes Haus“ über Wege zur Wahl und das Klima im Zentrum

Am 8. September um 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Rebekka Salzer präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin am Sonntag, dem 8. September 2019, um 12.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Klima im Zentrum

Die Erderwärmung schreitet voran, Hitzewellen, Unwetterkatastrophen, Dürren und Ernteausfälle sind die dramatischen Folgen. Klimaschutz und Umweltpolitik sind im laufenden Wahlkampf das Topthema. Und sie werden wahrscheinlich auch die größten Herausforderungen für Politik und Gesellschaft in den kommenden Jahren sein. Wie soll das Klima gerettet werden, welche Lösungsvorschläge haben die wahlwerbenden Parteien? Dagmar Wohlfahrt hat sich umgehört.

Studiogast ist Angela Köppl, Umwelt- und Energieexpertin im WIFO.

Zeit im Bild

Zu keiner Zeit sieht man so viele Politiker/innen so oft im Fernsehen wie vor einer Wahl. Die öffentlichen und privaten TV-Kanäle senden insgesamt mehr als 40 verschiedene Diskussionsformate in der Zeit des Intensivwahlkampfs. Maximilian Biegler geht der Frage nach, welche Bedeutung hinsichtlich des Wahlverhaltens der Bürger/innen diese TV-Debatten haben und wie sich Politiker/innen auf solche Studiokonfrontationen vorbereiten.

Weg zur Wahl

Vor knapp vier Monaten hat der Nationalrat den Neuwahlbeschluss gefasst. Seitdem laufen die Vorbereitungen nach einem strengen Fristenlauf ab. 6,4 Millionen Österreicher/innen können bundesweit unter acht Listen auswählen. Rund 20 Millionen Euro kostet die Wahl. 100.000 Österreicher/innen werden in den 10.000 Wahllokalen tätig sein. Bis zur konstituierenden Sitzung des neuen Nationalrats bleibt der alte voll funktionsfähig und auch die Regierung bleibt bis zur Angelobung der neuen im Amt. Claus Bruckmann hat sich außerdem angesehen, ob man in der Wahlzelle telefonieren darf, ob man den Wahlzettel auch mit Zeichnungen versehen oder zu einem Papierflieger falten darf.

