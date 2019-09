ORF-Premiere für ORF-kofinanzierten Sci-Fi-Thriller „Life Guidance” mit Fritz Karl

Außerdem anlässlich der Filmfestspiele Venedig am 8. September in ORF 2: „Löwen am Lido – Preise und Stars der 76. Filmfestspiele Venedig“

Wien (OTS) - In ihrem zweiten Spielfilm „Life Guidance“ – anlässlich der laufenden Filmfestspiele Venedig am Sonntag, dem 8. September, um 23.15 Uhr in ORF 2 als ORF-Premiere zu sehen – schickt Regisseurin Ruth Mader Fritz Karl, Katharina Lorenz, Florian Teichtmeister und Petra Morzé in die nahe Zukunft, in eine Welt des perfektionierten Kapitalismus, in der sich die überwältigende Mehrheit der Leistungsträger/innen glücklich und selbstverwirklicht fühlt. Und alle, die aus der Reihe tanzen, soll die titelgebende Agentur zu optimalen Menschen machen. Das Drehbuch zu diesem futuristischen, vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Thriller, der im Wettbewerb der Filmfestspiele von Venedig 2017 seine Uraufführung feierte, stammt von Ruth Mader und Martin Leidenfrost.

Apropos Venedig: Vor der „Life Guidance“-Premiere bringt ORF 2 um 23.05 Uhr die Sondersendung „Löwen am Lido – Preise und Stars der 76. Filmfestspiele Venedig“ mit einer Bilanz des am Abend davor zu Ende gehenden Festivals.

Mehr zum Inhalt von „Life Guidance“ (Sonntag, 8. September, 23.15 Uhr, ORF 2)

Der Film spielt in der nahen Zukunft, in einer Welt des perfektionierten Kapitalismus. Die Gesellschaft wird von einer Schicht an Leistungsträgern getragen, von fröhlich-motivierten Menschen einer lichten, freundlichen, transparenten, perfekt funktionierenden Mittelschichtwelt; die sogenannten Minimum-Bezieher/innen werden in Schlafburgen ruhiggestellt. Die überwältigende Mehrheit der Leistungsträger fühlt sich glücklich und selbstverwirklicht. Für den Rest von ihnen hat man eine outgesourcte Agentur installiert: „Life Guidance“ soll auch sie zu optimalen Menschen machen.

Alexander (Fritz Karl), Mitglied der Mittelschicht, arbeitet im Finanzsektor; wie die anderen hat er das System verinnerlicht. Ein falscher Satz zu seinem Kind reicht aber aus, und „LifeGuidance“ wird eingeschaltet. Ein Agent von „Life Guidance“ leitet ihn an, optimal zu werden, und dringt immer weiter in sein Leben ein. Alexander beginnt sich aufzulehnen, und in aller Helligkeit und Freundlichkeit tritt ihm das Grauen des Systems entgegen.

Noch mehr österreichischer Kinofilm erstmals im ORF-TV

Mit ihrer zweiten, international gewürdigten Regiearbeit hat Maria Schrader Stefan Zweig ein Denkmal gesetzt: In ihrem bildgewaltigen Kinoerfolg „Vor der Morgenröte“ erzählt sie im Rahmen des ORF-Zeitgeschichteschwerpunkts „80 Jahre Beginn Zweiter Weltkrieg“ am Sonntag, dem 15. September, um 23.05 Uhr in ORF 2 episodisch aus dem Leben des weltberühmten Schriftstellers. Josef Hader spielt Stefan Zweig, der, auf dem Höhepunkt seines weltweiten Ruhms, in die Emigration getrieben wird und angesichts des Wissens um den Untergang Europas verzweifelt. In weiteren Rollen dieses historischen, vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Films über eine Zeit, in der Europa auf der Flucht war, spielen u. a. Barbara Sukowa, Aenne Schwarz, Matthias Brandt und Charly Hübner.

Als „Anna Fucking Molnar“ begeisterte „Vorstadtweib“ Nina Proll Österreichs Kinobesucherinnen und -besucher – und am Freitag, dem 20. September 2019, um 20.15 Uhr in ORF 1 erstmals auch das TV-Publikum. In Sabine Derflingers gleichnamiger, vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierter Komödie spielt Proll eine exzentrische Schauspielerin, die sich plötzlich am Tiefpunkt ihrer Karriere – und mitten in den Armen eines unwiderstehlichen Feuerwehrmanns wiederfindet. Doch mit den Höhepunkten im Leben ist das nach wie vor so eine Sache. Nina Proll lieferte auch die Idee zum Film und verfasste gemeinsam mit Ursula Wolschlager das Drehbuch. In weiteren Rollen sorgen u. a. Murathan Muslu, Uwe Ochsenknecht, Nadeshda Brennicke, Franziska Weisz, Mavie Hörbiger, Gregor Bloéb und Robert Palfrader für beste Unterhaltung.

„Löwen am Lido – Preise und Stars der 76. Filmfestspiele Venedig“ (Sonntag, 8. September, 23.05 Uhr).

Am Samstag, dem 7. September, endete die 76. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele von Venedig. Die von Christian Konrad und Tiziana Aricò gestaltete Bilanzsendung stellt die Siegerinnen und Sieger sowie die interessantesten Filme des Festivals vor, zeigt die spannendsten Künstlerinterviews und die glanzvollsten Momente. Insgesamt 21 Filme hat Festivaldirektor Alberto Barbera für den diesjährigen Wettbewerb ausgesucht. So ist auch das US-Kino wieder stark am Lido vertreten: Regisseur Noah Baumbach stellte „Marriage Story“ vor. Brad Pitt und Tommy Lee Jones sind in James Grays Science-Fiction-Thriller „Ad Astra“ zu sehen, außerdem u. a. der mit Meryl Streep besetzte neue Film „Laundromat“ von Steven Soderbergh. Erstmals seit 2012 wurde die Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia nicht mit einem US-amerikanischen Film sondern mit der französisch-japanischen Koproduktion „La Verité“ eröffnet. Mit Spannung erwartet wurden vor allem Filme wie „Joker“ von Todd Phillips und „J’accuse“ von Roman Polanski. Unter dem Vorsitz der argentinischen Regisseurin Lucrecia Martel wird die Jury die Gewinner/innen ermitteln. Die Preisträger/innen der Ehrenlöwen sind bereits bekannt: Der Goldene Löwe für das Lebenswerk 2019 wurde Julie Andrews und Pedro Almodóvar zugesprochen, dessen jüngster Film „Leid und Herrlichkeit“ für Spanien ins Rennen für den Oscar als bester nicht-englischsprachiger Film geht. Österreichische Filme waren heuer im Wettbewerb nicht vertreten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at