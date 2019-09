ÖVP - T E R M I N E

Wien (OTS) - MONTAG, 9. September 2019

19:30 Diskussionsveranstaltung mit Klubobmann-Stellvertreterin Abg.z.NR Elisabeth Köstinger anlässlich der "Nationalratswahl 2019" (Landhotel Freitag, Hauptstraße 19, 9470 St. Paul im Lavanttal)

Besuchstag von Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck (Innsbruck)

Bezirks-Besuchstag von Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger (Urfahr-Umgebung)





DIENSTAG, 10. September 2019

19:30 Bundesparteiobmann Sebastian Kurz nimmt am "profil Diskussionsforum" mit Chefredakteur Christian Rainer teil (Hotel Intercontinental, Johannesgasse 28, 1030 Wien)

08:00 Steiermark-Spitzenkandidatin Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß besucht den "Bauernmarkt" (8523 Deutschlandberg)

17:30 Podiumsdiskussion mit Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck im Rahmen der "Tiroler Adler Runde" (Stadtforum 1, 6020 Innsbruck)

18:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger besucht das "Oktoberfest BVAktiv" (Volkskundemuseum, Laudongasse 15, 1080 Wien)

Besuchstag von Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck (Imst)

MITTWOCH, 11. September 2019

11:00 Pressekonferenz mit Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka zum Thema "Antisemitismus – Angebot für Schulen" (Parlament, 1010 Wien)

15:00 Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck besucht die Baustelle des Brenner Basistunnels (6321 Angath)

17:30 Landesparteiobmann Mag. Gernot Blümel, MBA, und Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger besuchen das "FCG-Sommerfest" (Garten des Volkskundemuseums, Laudongasse 15, 1080 Wien)

17:30 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec bei "Ausg'steckt is" (Heuriger Edlmoser, Maurer Lange Gasse 123, 1230 Wien)

19:30 Referat von Klubobmann-Stellvertreterin Abg.z.NR Elisabeth Köstinger zum Thema "Freihandel, Herkunftskennzeichnung, Qualität: Chancen und Gefahren für unsere Landwirtschaft" im Rahmen des Gemeindebauerntags der OG Lavamünd (Gasthaus Kaimbacher, Ettendorf 28, 9472 Ettendorf)

Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka nimmt an der Eröffnung des "Kellergassenfest in Bisamberg" teil (2100 Bisamberg)

Bezirks-Besuchstag von Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck (Kufstein)

Bezirks-Besuchstag von Steiermark-Spitzenkandidatin Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß (Murtal)

DONNERSTAG, 12. September 2019

11:00 Bundesparteiobmann Sebastian Kurz nimmt an der "Elefantenrunde des Kurier" teil (Leopold-Unger-Platz 1, 1190 Wien)

Besuchstag von Bundesparteiobmann Sebastian Kurz (Steiermark)

08:00 Steiermark-Spitzenkandidatin Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß besucht den "Bauernmarkt" (8940 Liezen)

09:00 Betriebsbesuch von Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck (Speck Handl, Bundesstraße 33, 6551 Pians)

10:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am "Politikstammtisch" teil (Gasthaus Glas Hofwirt, Dobl 1, 4792 Münzkirchen)

13:00 Steiermark-Spitzenkandidatin Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt am "Wirtschaftsbund-Familienunternehmerkongress" teil (Seifenfabrik, Angergasse 41, 8010 Graz)

13:00 Penal von MEP Mag. Karoline Edtstadler zum Thema "Frauen in der Politik" im Rahmen der offenen Tür bei Kurier (Kurierhaus, Leoppld-Unger-Platz, 1190 Wien)

18:00 Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck besucht das "Sommerfest des Sanatoriums Kettenbrücke" (Sanatorium Kettenbrücke der Barmherzigen Schwestern, Sennstraße 1, 6020 Innsbruck)

19:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am "ÖVP Gemeindeparteitag Vorchdorf" teil (Kitzmantelfabrik, Laudachweg 15, 4655 Vorchdorf)

FREITAG, 13. September 2019

08:30 Klubobmann-Stellvertreterin Abg.z.NR Elisabeth Köstinger nimmt am Tourismusfrühstück des Kärntner Wirtschaftsbundes teil (9220 Velden)

09:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an "ab5zig – Wir für Kurz – Sport im Prater" teil (Kaiserwiese, Praterstern, 1020 Wien)

14:30 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am "Neumitglieder- und Ortsleiterinnen-Empfang der OÖVP Frauen" teil (Bildungshaus Sankt Magdalena, Schatzweg 177, 4040 Linz)

18:30 Steiermark-Spitzenkandidatin Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt an der Eröffnung des "Erzherzog Johann Weinfestes" teil (Marktplatz 2, 8461 Ehrenhausen)

19:00 Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck besucht das "Herbstfest" der Volkspartei Reutte (6600 Ruette)

19:30 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am "Grillabend der ÖVP Dorf an der Pram" teil (4751 Dorf an der Pram)

19:30 Diskussionsveranstaltung mit Klubobmann-Stellvertreterin Abg.z.NR Elisabeth Köstinger zum Thema "… und jetzt frag ich sie selbst" (Gasthaus Erzherzog Eugen, Hauptstraße 45, 9813 Möllbrücke)

Bezirks-Besuchstag von Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck (6600 Reutte)

SAMSTAG, 14. September 2019

Besuchstag von Bundesparteiobmann Sebastian Kurz (Oberösterreich)

09:00 Klubobmann-Stellvertreterin Abg.z.NR Elisabeth Köstinger und Steiermark-Spitzenkandidatin Abg.z.NR Juliane Bogner-Strauß nehmen an der "Steirischen Bauernjausn" teil (Winklhof, Ackerstraße 50, 8143 Dobl)

10:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger besucht das "Welser Volksfest" (Messeplatz 1, 4600 Wels)

10:00 Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck besucht das "Museum Wattens" (Museum, Innsbrucker Straße 2, 6112 Wattens)

10:00 Steiermark-Spitzenkandidatin Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt am "Landestag der Steirischen ÖVP Frauen" teil (Flughafen Graz, 8073 Feldkirchen bei Graz)

11:00 Betriebsbesuch von Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck (Kristallmanufaktur Swarovski, Swarovskistraße 30, 6112 Wattens)

14:00 Klubobmann-Stellvertreterin Abg.z.NR Elisabeth Köstinger und Steiermark-Spitzenkandidatin Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß besuchen den "Lippizaner-Almabtrieb" (8591 Maria Lankowitz)

14:30 Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck nimmt an der Eröffnung der "Nassereither Kulturtage" teil (Nassereith, 6465 Nassereith)

17:00 Landesparteiobmann Mag. Gernot Blümel, MBA, besucht die "Oberlaaer Weintage 2019" (Liesingbachstraße 25, 1100 Wien)

Bezirks-Besuchstag von Steiermark-Spitzenkandidatin Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß (Voitsberg)





SONNTAG, 15. September 2019

10:00 Landesparteiobmann Mag. Gernot Blümel, MBA, besucht das "Hietzinger Hügelparkfest" (Stoesslgasse 17, 1140 Wien)

10:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt an der Veranstaltung "40 Jahre Gemeindepartnerschaft Suben-St. Marienkirchen-Stamsried" teil (4975 Suben)

19:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt an der Veranstaltung des ÖAAB St. Roman teil (Gasthof Scherrerwirt, Altendorf 8, 4793 St. Roman)

Bezirks-Besuchstag von Steiermark-Spitzenkandidatin Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß (Weiz)

