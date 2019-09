Heeresgeschichtliches Museum – Drozda für kulturpolitische Neuausrichtung gemeinsam mit Haus der Geschichte

HGM ins Kulturressort – Aktuelle Vorwürfe rasch klären

Wien (OTS/SK) - Die aktuellen Diskussionen um die inhaltliche Ausrichtung des Heeresgeschichtlichen Museums (HGM) zeigen für SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda die Notwendigkeit einer Gesamtstrategie für die Bundesmuseen. „Wir brauchen endlich die Umsetzung der Vorschläge des Weißbuchs Bundesmuseen und ein umfassendes Konzept, in dem das Heeresgeschichtliche Museum seinen Platz hat und gemeinsam mit dem Haus der Geschichte gedacht wird“, so Drozda. Er spricht sich dafür aus, dass das HGM den Bundesmuseen unterstellt wird und künftig zum Kulturministerium ressortiert. ****

Unabhängig von künftigen Organisationsreformen braucht es kurzfristig natürlich eine rasche Klärung der Vorwürfe, was rechtsextreme Literatur im Museumsshop und problematische Personalbesetzungen betrifft. „Es ist gut, dass das Verteidigungsministerium mit einer Sonderkommission rasch reagiert hat. Revisionistische Literatur oder Wehrmachts-Devotionalien haben in einem österreichischen Museum nichts zu suchen!“, so Drozda. (Schluss) up/ah

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at