Catalyst stellt auf der IFA 2019 in Berlin eine wasserdichte Hülle für das 10,5 Zoll große iPad Air und das iPad mini 5 vor

Berlin (ots/PRNewswire) - Catalyst, der preisgekrönte Hersteller der weltweit am besten schützenden und stilvollsten Hüllen und Accessoires für Smartphones und Elektronikgeräte, stellt auf der IFA 2019 in Berlin (Deutschland) die zu 100 Prozent wasserdichte Hülle für das 10,5 Zoll große iPad Air und das iPad mini 5 vor. Die wasserdichte 10,5-Zoll-Hülle für das iPad Air wird in einer neuen dynamischen roten Farbe präsentiert - zusätzlich zum traditionellen schwarzen Modell. Die neuen Hüllen erweitern das Angebot an Catalyst-Hüllen, die die neueste Reihe von Apples iPads mit einem Rundumschutz versehen, und folgen auf die kürzliche Einführung der wasserdichten Hülle für das 11 Zoll und 12,9 Zoll große iPad Pro.

Ein komplettes Sortiment der neuesten Produkte von Catalyst wird auf der IFA in Halle 14.1, am Stand 118 zu sehen sein.

"iPads haben sich zunehmend zu dem Gerät entwickelt, das Laptops und eine Reihe von Unterhaltungsgeräten für Unternehmen, Studenten und Familien ersetzt. Mit jeder neuen Ausgabe sind sie leistungsstärker geworden. Das neue iPad Pro ist z. B. schneller als 92 Prozent aller Laptops. Dabei werden sie jedoch nicht unempfindlicher oder preisgünstiger", so Catalyst-CEO June Lai. "Catalysts wasserdichte Hülle für das iPad Air und das iPad mini 5 sind notwendige Lösungen, um sicherzugehen, dass die Geräte, auf die Verbraucher sich verlassen, um kritischste Funktionen ihrer Arbeit und zu Hause zu bewältigen, vollständig geschützt sind. Wir freuen uns sehr, das Angebot an Catalyst-Hüllen für das iPad auf der IFA dieses Jahres erweitern zu können."

Die wasserdichte Hülle für das 10,5 Zoll große iPad Air (2019) und das iPad mini 5 besticht durch herausragende Performance - mit einer IP68-Wasserdichtigkeit bis 2 Meter (6,6 Fuß) und einer Stoßbeständigkeit beim Herunterfallen bis 1,2 Meter (4,0 Fuß). Die Hülle hat außen eine stoßbereite, griffige Gummiprallschicht, hat besonders große Zugänge, einen integrierten Displayschutz, eine hartbeschichtete optische Linse und akustische Membranen. Mit ihrer transparent gehaltenen Vorder- und Rückseite, die das Design des Gerätes ergänzen, besitzt die Hülle auch Eleganz.

Catalysts wasserdichte Hülle für das iPad ist wasserdicht bis 2 Meter (6,6 Fuß) (Test: 100 Prozent wasserdicht) und ist von einer griffigen Gummiprallschicht umgeben, um das Gerät beim Herunterfallen und bei Stößen aus bis zu 1,2 Metern (4,0 Fuß) zu schützen. Die Hülle hat unsere charakteristische transparente Vorder- und Rückseite, die das minimale Design Ihres iPads ergänzen und unterstreichen. Mit dem integrierten Touchscreen-Film haben Sie weiterhin Zugang zu allen Funktionen, darunter auch Touch ID, während besonders große Zugänge für Kompatibilität mit den meisten Ladekabeln und Kopfhörersteckern sorgen. Mit diesem Grad an Performance und Schutz wird diese Hülle Ihr Gerät vor klebrigen Fingern, verschüttetem Kaffee, unordentlichen Küchen, staubigen Werkstätten oder vielerlei anderen Abenteuern bewahren. Catalysts wasserdichte Hülle für das iPad mini 5 ist Ihr ultimativer täglicher Begleiter. Sie ist so konzipiert, dass sie kompromisslose Performance ermöglicht - im täglichen Einsatz bis hin zum interessantesten Outdoor-Abenteuer.

