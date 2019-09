Deutsche Finance America mit mehr als 1,5 Mrd. USD Investitionen im ersten Geschäftsjahr

Denver und München (ots/PRNewswire) - Deutsche Finance America ("DFA"), die 2018 von Managing Partner Jason Lucas und der Muttergesellschaft Deutsche Finance Group ("DFG") gegründete US-Private Equity Real Estate-Investmentplattform, feierte im August 2019 ihr einjähriges Jubiläum.

Bereits im ersten Geschäftsjahr investierte die DFA mehr als 610 Mio. USD an Eigenkapital in acht Immobilientransaktionen mit einem Gesamtwert von rund 1,5 Mrd. USD. Diese Investitionen beinhalten Projektentwicklungen und Redevelopments mit lokalen, nationalen und internationalen institutionellen Investoren für Wohn-, Hotel-, Life-Science- und Student-Housing-Projekte in New York City, Beverly Hills, South Beach Miami, Boston, Boulder und Minneapolis (Details unter https://dfamerica.com/investments).

Dr. Sven Neubauer, CIO der DFG kommentiert: "Das erste Geschäftsjahr der DFA hat unsere Erwartungen hinsichtlich der Qualität und des Volumens an realisierten Projekten bei weitem übertroffen. Wegen der hohen Nachfrage von institutionellen Investoren an USA-Investments sehen wir ein enormes Wachstumspotential".

Jason Lucas ergänzt: "Ich freue mich über die Erfolge unseres Teams. Bereits jetzt prüfen wir mit unseren Partnern weitere attraktive Investments, um für unsere institutionellen Kunden außergewöhnliche risikoadjustierte Renditen über eine Vielzahl von Märkten und Nutzungsarten zu erzielen."

About Deutsche Finance Group

Deutsche Finance America ist Teil der Deutsche Finance Group, einer führenden globalen Investmentgesellschaft. Gegründet 2005 verwaltet die Deutsche Finance Group Vermögenswerte von mehr als 4 Mrd. EUR mit Investments in 46 Ländern. DFG ist spezialisiert auf Private Market Investments im Bereich Immobilien und Infrastruktur und beschäftigt mehr als 80 Mitarbeiter mit Sitz in München und Standorten in London, Denver, Zürich und Luxemburg. Die Gesellschaft ist eigentümergeführt und einzelne Unternehmen der Gruppe unterstehen der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

