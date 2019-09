ORF SPORT + mit den Finalspielen bei den US Open

Weiters am 7. und 8. September: Kanu, Handball, Volleyball, Frauen-Fußball-Bundesliga und ÖFB-Pressekonferenz

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 7. September, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Finale der Damen bei den Tennis US Open um 22.00 Uhr (Highlights Semifinali Herren um 8.00 Uhr), vom ICF Kanu Slalom Weltcup Prag 2019 um 12.00 Uhr, vom Handball EHF Cup Qualifikationsspiel Hypo Niederösterreich – Atzgersdorf um 15.00 Uhr, vom Handball EHF Cup Qualifikationsspiel Insignis Westwien – Bocholt um 17.00 Uhr und vom Volleyball-Länderspiel Österreich – Nordmazedonien um 19.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 13.15 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 13.45 Uhr sowie die Höhepunkte von den Staatsmeisterschaften in der Rhythmischen Gymnastik Wien 2019 um 14.15 Uhr und vom Kite Masters 2019 um 21.30 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Finale der Herren bei den Tennis US Open um 22.00 Uhr (Highlights Finale Damen um 8.00 Uhr), vom ICF Kanu Slalom Weltcup Prag 2019 um 12.00 Uhr, vom Fußball Planet Pure Frauen Bundesliga-Spiel Horn – St. Pölten um 14.50 Uhr und von der ÖFB-Pressekonferenz vor dem Spiel Polen – Österreich zeitversetzt um 17.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 10.30 Uhr, die Höhepunkte vom Porsche Supercup 2019 – Belgien um 19.00 Uhr, von der Pressekonferenz Marcel Hirscher „Rückblick, Einblick, Ausblick“ um 20.15 Uhr und vom UEFA Women's EURO 2021 Qualifikationsspiel Österreich – Nordmazedonien um 21.00 Uhr, das IFSC Kletter-Magazin 2019 um 19.30 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programm-Highlights am Sonntag, dem 8. September.

Das Finale im Kanu Slalom-Weltcup geht von 6. bis 8. September in der tschechischen Hauptstadt Prag über die Bühne. Kommentator ist Johannes Hahn.

In der ersten Qualifikationsrunde des Women‘s EHF Cup kommt es zur Neuauflage des vergangenen WHA-Finales: Der Meister der vergangenen Saison WAT Atzgersdorf trifft auf den Vizemeister Hypo Niederösterreich. Bei den Herren musste sich Insignis Westwien im Hinspiel beim belgischen Champion HC Achilles Bocholt mit 22:26 (10:12) geschlagen geben. Kommentator ist Johannes Hahn.

Österreichs Volleyball-Team der Herren bestreitet in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft am 7. September in St. Pölten ein Testspiel gegen Nordmazedonien. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka.

Die US Open, das vierte Grand-Slam-Turnier der Saison, wird 2019 vom 26. August bis 8. September ausgetragen. ORF SPORT + überträgt das Spiel des Tages jeweils live. Ebenfalls live in ORF SPORT + zu sehen sind die beiden Semifinalspiele der Herren, ein Semifinale der Damen sowie beide Finalspiele. Kommentator ist Dieter Derdak, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Alexander Peya.

In der 3. Runde der Fußball Planet Pure Frauen -Bundesliga hat der SV Horn am 8. September die SKN St. Pölten Frauen zu Gast. Kommentatorin ist Anna-Theresa Lallitsch.

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft tritt am 9. September im Rahmen der UEFA European Qualifiers 2020 in Warschau an. ORF SPORT + überträgt die Pressekonferenz vor dem Spiel live zeitversetzt. Reporter ist Andreas Felber.

