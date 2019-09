23. Bezirk: Abschnitt der Breitenfurter Straße wird umgebaut

Wien (OTS) - Aufgrund der Bebauung des ehemaligen Firmenareals der Unilever mit Wohnbauten, einem Supermarkt und einer Ganztagsvolksschule ist es erforderlich, den öffentlichen Verkehr und den nicht motorisierten Individualverkehr entsprechend anzupassen. Im Zuge des gegenständlichen Bauvorhabens wird die Breitenfurter Straße etwa auf Höhe von Walter-Jurmann-Gasse bis Parttartgasse umgestaltet. Die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau beginnt am Montag, dem 9. September 2019, mit den Arbeiten.



Details



Im Abschnitt zwischen Walter-Jurmann-Gasse und Parttartgasse werden ein Buskorridor sowie beidseits baulich getrennte Ein-Richtungs-Radwege errichtet. Die stadteinwärtige Richtungsfahrbahn (die einen Fahrstreifen für den motorisierten Individualverkehr und einen Fahrstreifen für den Bus umfasst) einschließlich des begleitenden Gehsteiges und Radweges werden im Bereich der noch nicht ausgebauten Flächen realisiert.



Nach der Winterpause wird im Bereich der derzeitigen Fahrbahn der Breitenfurter Straße die stadtauswärtige Richtungsfahrbahn (ebenfalls ein Fahrstreifen für den Individualverkehr sowie ein Fahrstreifen für den Bus) realisiert.



Verkehrsmaßnahmen – Breitenfurter Straße Fahrtrichtung stadteinwärts



Auf Baudauer wird in der Breitenfurter Straße ein Fahrstreifen aufrechterhalten. Das Abbiegen von der Breitenfurter Straße in die Walter-Jurmann-Gasse ist nicht möglich. Die Umleitung führt über die Gastgebgasse und Wiegelestraße. Die Autobushaltestelle der Linie 62A „Kunerolgasse“ wird über die Walter-Jurmann-Gasse auf Höhe des Schnellrestaurants verlegt. Weiters ist der stadteinwärts führende Gehsteig gesperrt. Der FußgängerInnenverkehr wird auf den gegenüberliegenden Gehsteig umgeleitet. Der stadteinwärtige Straßenabschnitt ist derzeit von den Bauarbeiten nicht betroffen.



Örtlichkeit der Baustelle: 23., Breitenfurter Straße zwischen Walter-Jurmann-Gasse und Parttartgasse



- Baubeginn: 9. September 2019

- Geplantes Bauende: 19. Juni 2020



Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.



