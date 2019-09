WKÖ-Mahrer: „Modernisierte Lehrberufe sichern Fachkräfte der Zukunft“

Lehre wird laufend an digitale Bedürfnisse der Wirtschaft angepasst – Ausbildungsstandort Österreich weiter stärken

Wien (OTS) - „Der große Andrang in den neuen und überarbeiteten Lehrberufen gibt uns Recht, dass wir auf die richtigen Skills setzen, die sowohl unsere Betriebe benötigen und die auch die Jugendlichen interessieren“, zeigt sich Harald Mahrer vom eingeschlagenen Weg überzeugt. Dass der neue Lehrberuf „Applikationsentwicklung – Coding“ Wachstumsraten von über 50 Prozent ausweist, macht deutlich, wie wichtig MINT-Know-how schon jetzt ist. „Diese Skills möchten wir auch weiterhin gezielt fördern und außerdem zeigen, was unsere künftigen Fachkräfte schon jetzt können“, so Mahrer.

Zukunftskompetenzen der Jugendlichen durchgehend stärken

Um den Jugendlichen in ihrer weiteren Ausbildung nach der Pflichtschule alle Chancen zu geben, gelte es, die schulischen Grundkompetenzen sicherzustellen, damit Betriebe die passenden Lehrlinge und Lehrlinge die passende Lehrstelle finden. „Das bedeutet zudem, dass wir die Zukunftskompetenzen unserer Jugendlichen deutlich stärken und in digitale Lern- und Wissenswelten investieren müssen“, betont Mahrer mit Verweis auf die WKÖ-Bildungsoffensive. Die zuletzt sechs neu eingeführten Lehrberufe und sieben weiteren Lehrberufe, deren Ausbildungsordnungen neu geregelt wurden, seien jedenfalls ein wichtiges Signal, dass die Wirtschaft konsequent an modernen Lehrinhalten arbeitet und damit den Ausbildungsstandort Österreich stärkt. „Exzellente Berufsbildung sichert nachhaltig künftige Fachkräfte und bietet jeder und jedem attraktive Qualifizierungen, die auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt sind“, unterstrich der WKÖ-Präsident abschließend. (PWK449/FS)

