Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 9. - 15. September 2019

Wien (OTS) - Montag, 9. September

14.00 Uhr: Antrittsbesuch des Bischofs der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich, Michael Chalupka (Präsidentschaftskanzlei)

19.30 Uhr: Teilnahme von Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Festakt anlässlich 20 Jahre Wiener Tafel/5 Jahre Verband der österreichischen Tafeln/Rede (Naturhistorisches Museum/1010 Wien)

Dienstag, 10. September

10.30 Uhr: Besuch einer Abordnung des Samariterbundes Favoriten mit Therapiehunden bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen (Präsidentschaftskanzlei)

11.30 Uhr: Verabschiedung des Volleyball-Nationalteams zur Europameisterschaft 2019 der Männer/Rede (Präsidentschaftskanzlei)

14.45 Uhr: Antrittsbesuch des Präsidiums der Vereinigung der Österreichischen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (Präsidentschaftskanzlei)

Mittwoch, 11. September

Bundespräsident zeichnet Jane Goodall mit Orden aus und gemeinsamer Besuch der Donau-Auen

14.30 Uhr: Überreichung des Österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst I. Klasse an Jane Goodall/Rede (Festsaal/Urania/1010 Wien)

anschl.: Teilnahme an der Podiumsdiskussion zum Thema „Die Zukunft des Planeten“ mit Jane Goodall, Cesar Sampson und Anna Lindorfer (Festsaal/Urania/1010 Wien)

17.00 Uhr: Wanderung von Bundespräsident Van der Bellen und Jane Goodall durch den Auwald, begleitet von Bundesministerin Maria Patek und Nationalparkdirektorin Edith Klauser (Treffpunkt: Parkplatz Uferhaus, Uferstraße 20, 2304 Orth an der Donau)

Hinweis: Für die Teilnahme sowohl in der Urania als auch in den Donau-Auen ist eine Anmeldung erforderlich. Bitte geben Sie an, woran (Urania und/oder Au) Sie teilnehmen werden unter:

akkreditierungen@hofburg.at

Donnerstag, 12. September

10.00 Uhr: Teilnahme von Doris Schmidauer an der Konferenz des Österreichischen Behindertenrates zum Thema „Frauen mit Behinderung“/Rede (ÖGB Haus Catamaran/1020 Wien)

