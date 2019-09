AVISO: Montag, 9.9., Podiumsdiskussion der Grünen „Transformation der Wirtschaft in der Klimakrise“ mit Ministerpräsident Kretschmann

Wien/Vorarlberg (OTS) - Auf Einladung der Vorarlberger Grünen kommt Winfried Kretschmann zu einer Podiumsdiskussion nach Vorarlberg. Wir laden Sie als MedienvertreterInnen herzlich dazu ein:



Podiumsdiskussion: „Wirtschaft und Umwelt: Gegnerinnen oder Bündnispartnerinnen in der Klimakrise?“



Datum: Montag, 9. September 2019, 19.30 Uhr

Ort: Götzis, Kulturbühne AmBach

TeilnehmerInnen:



- Winfried Kretschmann, Ministerpräsident Baden-Württemberg

- Leonore Gewessler, Klimaexpertin, Listenzweite der Grünen für die Nationalratswahl

- Hubert Rhomberg, CEO Rhomberg Holding

- Kurt Michelini, Geschäftsführer Brauerei Frastanz



Moderation: Angelika Böhler, Germanistin und Kommunikationswissenschaftlerin



Begrüßung: Johannes Rauch, Landesrat, Landessprecher der Grünen Vorarlberg



Anmeldungen bitte unter: vorarlberg @ gruene.at



Weiterführende Information:

Ein Tornado in Luxemburg. Sintflutartige Regenfälle. Hitzeextreme mit Temperaturen über 40 Grad in Mittel- und Nordeuropa. Die Klimakrise war in diesem Sommer für alle spürbar. Doch wie lässt sich erfolgreiches Wirtschaften mit der notwendigen drastischen Reduzierung von CO2-Emissionen vereinbaren? Wie bekommen wir die Transformation unserer hochkomplexen Systeme in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaverträglichkeit hin?



Mit der Antwort beschäftigt sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann seit seinem Amtsantritt. Als erster Grüner wurde er 2011 Regierungschef eines deutschen Bundeslands. Baden-Württemberg zählt zu den wirtschaftlich stärksten Regionen Europas. Daimler, Bosch, SAP, Porsche und Würth gehören heute zu den größten und erfolgreichsten Unternehmen des Landes. Die notwendige Veränderung, etwa durch Einführung eines CO2-Preises, sieht Kretschmann als Chance: „Für die Wirtschaft ist ein CO2-Preis ein echtes Innovationsprogramm.“



Wirtschaft zukunftsfähig machen

Johannes Rauch, Landessprecher der Vorarlberger Grünen, freut sich über die Unterstützung Kretschmanns im Nationalrats- und Landtagswahlkampf: „Winfried Kretschmann ist mit seiner besonnenen Politik ein hervorragendes Beispiel, das Grünes Handeln die Wirtschaft zukunftsfähig macht.“



Zudem am Podium Leonore Gewessler, Listenzweite der Grünen Österreich für die Nationalratswahl. Sie ist eine ausgewiesene Umwelt- und Klimaschutzexpertin und war bis Mitte Juni 2019 Geschäftsführerin der Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000.



Bei seinem Besuch auf Einladung der Vorarlberger Grünen diskutiert Kretschmann außerdem noch mit zwei Unternehmern: Kurt Michelini, Geschäftsführer der Brauerei Frastanz, setzt als erste Brauerei in Vorarlberg voll auf Nachhaltigkeit. Als Genossenschaft ist das Unternehmen fest in der Region verwurzelt. Hubert Rhomberg, CEO der Rhomberg Holding, setzt beim Kerngeschäft Bau auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, etwa durch das erste CO2-neutrale Hybrid-Holzhochhaus. Im Bereich Bahntechnik ist Rhomberg weltweit tätig.



Datum: 09.09.2019, 19:30 Uhr

Ort: Kulturbühne Ambach

Am Bach 10, 6840 Götzis, Österreich

Url: http://www.gruene.at/vorarlberg

