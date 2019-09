Wir in Ottakring & Penzing. Wienerinnen und Wiener engagieren sich für ein nachhaltiges und gutes Zusammenleben im Bezirk

Wien (OTS) - Vielen Wienerinnen und Wienern ist ein nachhaltiger Lebensstil wichtig. Der achtsame und bewusste Umgang mit sozialen und ökologischen Ressourcen ist im Alltag aber nicht immer einfach. Am Straßenfest „Wir in Ottakring & Penzing“ am 14. September 2019 präsentieren über 70 Vereine und Organisationen aus Ottakring und Penzing ihre Angebote für ein nachhaltiges und gutes Zusammenleben im Bezirk. Zur Veranstaltung laden Ottakrings Bezirksvorsteher Franz Prokop und die designierte Bezirksvorsteherin Penzings Michaela Schüchner in Zusammenarbeit mit der Abteilung Integration und Diversität (MA 17) ein. Besucherinnen und Besucher haben dort von 13 bis 19 Uhr die Möglichkeit, Vereine und Organisationen in ihrer Nachbarschaft genauer kennenzulernen, neue Hobbys zu entdecken und diese gleich auszuprobieren.

Reparieren statt wegwerfen

Jährlich werden viele Tonnen von Alltagsgegenständen wie Elektrogeräte, Möbel oder Spielzeug weggeworfen, deren Lebensdauer durch einfache Reparaturen hätte verlängert werden können. Am Straßenfest „Wir in Ottakring & Penzing“ können BesucherInnen entweder ihren defekten Toaster, Wasserkocher oder Föhn zum Reparatur-Check des HausGeräteProfis aus Penzing bringen, oder sich beim Stand der Initiative Craftistas aus Ottakring zu einem Do-It-Yourself Workshops anmelden. Teilnehmerinnen können dort unter Anleitung fachkundiger Personen ihre defekten Alltagsgegenstände dann selbst reparieren oder Pflanzengefäße für Balkon und Garten gestalten.

Stadtbienen

Unverzichtbar für ein funktionierendes Ökosystem auch in der Stadt sind Bienen. In ganz Wien gibt es rund 6.000 Bienenstöcke, einige davon sogar am Dach des Wiener Rathauses. Der ebenfalls am Straßenfest „Wir in Ottakring & Penzing“ vertretene Verein Imkerinnen und Imker Wien West mit Sitz in Penzing bietet für JungimkerInnen beim Schloss Wilhelminenberg einen Vereinsbienenstand. Dort können Mitglieder ihre Bienenvölker unterbringen und ihre ersten Erfahrungen mit der Bienenzucht und -haltung machen.

Einbinden statt Ausgrenzen

Für ihr Engagement Menschen in die Gesellschaft zu integrieren und damit für den sozialen Aspekt von Nachhaltigkeit wurde der Verein Miteinander Lernen aus Ottakring mehrfach ausgezeichnet. Die Frauenorganisation bietet beispielsweise Kurse in denen Frauen mit Migrationshintergrund ihr Lesen, Sprechen und Schreiben in der deutschen Sprache verbessern können. Für Kinder und Jugendliche, deren Eltern sie bei den Hausaufgaben nicht unterstützen können, gibt es eine Lernhilfe und Hortbetreuung.

Wienerinnen und Wiener setzen sich auf vielfältige Weise für ein nachhaltiges und gutes Zusammenleben ein. Unter den über 70 Vereinen und Organisationen, die ihre Angebote bei „Wir in Ottakring und Penzing“ vorstellen, sind auch Kultur- und Tanzvereine wie Bambi oder I PAREA sowie Sport- und Liebhabervereine wie der MGA Fivers Handballverein oder der erste österreichische Modelleisenbahnclub. Das Bühnenprogramm reicht von Mitmach-Theater über Tanz- und Sportvorführungen bis hin zum Konzert der Brassband der Pfadfinder Fanfare Wien. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg, Kinderschminken sowie verschiedene Bastelangebote.

Informationen zur Veranstaltung:

Wir in Ottakring & Penzing: https://bit.ly/2kuX96x

Informationen zu den Vereinen:

HausGeräteProfi: https://hgpwien.at/

Craftistas: https://www.craftistas.at/ueber-uns/

Imkerinnen und Imker Wien West: https://www.imkerwienwest.at/

Miteinander Lernen: https://miteinlernen.at/

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Evelyn Hofbauer-Benrazougui

MA 17 – Integration und Diversität

+43 1 4000 15929

evelyn.hofbauer-benrazougui @ wien.gv.at



Martin Wagner

Büro der Bezirksvorsteherin des 14. Bezirks

+43 1 4000 14114

martin.wagner @ wien.gv.at



Horst Pauer

Büro der Bezirksvorstehung des 16. Bezirks

+43 1 4000 16114

post @ bv16.wien.gv.at