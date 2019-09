13. Kunstmarkt am Wochenende im Bezirksmuseum 22

Wien (OTS/RK) - Rund 20 Kunstschaffende aus dem 22. Bezirk nehmen am „13. Kunstmarkt“ im Bezirksmuseum Donaustadt (22., Kagraner Platz 53/54, im „Alten Feuerwehrhaus“) teil. Heuer findet die alljährliche Veranstaltung am Samstag, 7. September, von 13.00 bis 17.00 Uhr, und am Sonntag, 8. September, von 9.00 bis 13.00 Uhr, statt. Der Eintritt ist gratis. Ausgestellt werden Bilder, Schmuck, Taschen, Billets und weitere Arbeiten. Ein besonderer Anziehungspunkt für Klein und Groß sind die liebevoll kreierten Teddy-Bären, vom fülligen „Papa Bär“ bis zum koketten „Fräulein Bär“. Mit Nudeln verzierte Umrahmungen und Arbeiten aus Kaffee-Kapseln vervollständigen die bunte Kunstgegenstände-Kollektion. Das Publikum kann die Exponate zu fairen Preisen erstehen. Mehr Informationen: Telefon 203 21 26 (Ehrenamtlicher Museumsleiter: Helmut Just) bzw. E-Mail bm1220@bezirksmuseum.at.

