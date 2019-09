FPÖ-Steger: „Erdogan versucht EU mit Auflösung des EU-Türkei-Deals zu erpressen“

„Europa droht nächste Migrationskrise“

Wien (OTS) - „5,6 Milliarden Euro sind Erdogan offenbar nicht genug, denn er hört nicht auf, Forderungen nach mehr zu stellen. Andernfalls würde er die ‚Flüchtlinge‘ auf die Reise nach Europa schicken, und Syrern die Tore öffnen. Die FPÖ hatte von Anfang an mit ihren Warnungen zum EU-Türkei-Deal recht. Die EU hat sich wissentlich und unverantwortlich in die Abhängigkeit eines Despoten begeben. Es war nur eine Frage bis die ersten Erpressungsversuche kommen“, so heute die freiheitliche EU-Sprecherin NAbg. Petra Steger.

„Die erneuten Anlandungen auf Griechenland sind sicherlich mit Erdogans Forderungen in Verbindung zu setzen. Es erhärtet sich der Verdacht, dass Erdogan den großen Schleusenwärter spielt, um mehr Druck auf die EU ausüben zu können. Ein Befehl an Küstenwache und Polizei, reicht um die Schleusen zu öffnen“, erläuterte Steger und weiter: „Bedrohlich sind gleichzeitig Ankündigungen, Atombomben und Drohnen bauen zu wollen. Jetzt muss auch dem letzten Erweiterungsfanatiker klargeworden sein, dass diese Türkei keinen Platz in der EU hat.“

„Die Probleme mit Erdogan waren vorhersehbar und der Deal mit ihm die schlechteste Lösung. Wir müssen diese Erpressungen ignorieren und für unseren eigenen Grenzschutz sorgen. Wenn die Europäische Union nicht dazu fähig oder willens ist, muss man eben auf nationaler Ebene reagieren. Die Naivität der EU ist desaströs. Mit Von der Leyen haben wir wieder eine Vertreterin á la ‚Wir schaffen das‘ als Präsidentin in der Kommission, und gleichzeitig sind mit Salvini und Herbert Kickl die größten Gegner der illegalen Migration nicht mehr im Amt. „Die nächste Migrationskrise - wie im Jahre 2015 - steht vor der Tür“, zeigte sich Steger überzeugt und betonte, „dass nur mit einer starken FPÖ für die Sicherheit unseres Landes und seiner Bevölkerung gesorgt werden könne.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at