REMINDER: Einladung zur Pressekonferenz - ein Novum der SUPERLATIVE - internationaler MEGA-STAR kommt nach Gastein

Bei dieser einzigartigen Ankündigung handelt es sich um die Vorstellung eines internationalen Weltstars, der im Jahr 2020 durch das Sound & Snow Gastein alle Blicke auf sich ziehen wird

Graz (OTS) - Gastein und Leutgeb Entertainment Group läuten eine neue Ära der erfolgreichen Veranstaltungsreihe ein und laden Sie herzlich dazu ein, Teil der multimedialen Pressekonferenz im Vienna Marriott Hotel zu sein. Exklusives Bild und Videomaterial, welches ausschließlich bei dieser Veranstaltung gezeigt wird, sowie enthüllende Informationen zum Konzert eines strahlenden Sterns der Musikwelt, erfahren Sie bei diesem Termin, der ausschließlich Medien und Presse vorbehalten sein wird.

Datum: 09. September 2019

Ort: Vienna Marriott Hotel, Parkring 12A, Wien 1010

Einlass: 11:30 Uhr

Beginn: 12:00 Uhr



Programmpunkte:

Sound & Snow Gastein – Das Gasteiner-Wintermärchen

Ein Meilenstein in der Wintergeschichte Gasteins in Zusammenarbeit mit Leutgeb Entertainment wurde mit Sound & Snow Gastein vergangenen Winter gesetzt. Spannende Hintergründe sowie exklusive Einblicke in die Realisierung dieser Vision.

Ein Novum der Superlative – Internationaler Mega-Star kommt nach Gastein

Gewidmet einer legendären Ikone der Musikwelt. Für hochkarätige Line-ups und angesagte Künstler ist neben der Enthüllung dieses besonderen Stars kein Platz. Es werden zigtausende Fans, welche für diesen Ausnahmekünstler Feuer & Flamme sind –für dieses Konzert die wunderschöne Winterlandschaft Gasteins besuchen!

Aufbruchstimmung in Gastein mit Jubiläen ohne Ende

Gastein, die Region die so viel mehr ist, als eine Erinnerung aus vergangenen Tagen. Mit modernster Infrastruktur, außergewöhnlicher Innovationen, unter anderem der neuen Schlossalmbahn, den Thermalwasserbadeseen, sowie als wichtiger Wirtschaftsstandort des Salzburger Lands, gehen Jubiläen wie 20 Jahre Snowboard-Weltcup und der 1000-jährige Geburtstag der Region Gastein einher.

Redner/Teilnehmer Pressekonferenz:

Leutgeb Entertainment Group – Klaus Leutgeb (GF)

Gasteiner Bergbahnen AG – Franz Schafflinger (VS)

Kur- und Tourismusverband Bad Hofgastein – Bibiana Weiermayer-Schmid (VS)

Gasteinertal Tourismus GmbH – Franz Naturner (GF)



Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten aus organisatorischen Gründen um Ihre Anmeldung!

