Open Call der Kunst VHS - Foto.City

Fotografiebegeisterte können ihre unkonventionellen Stadtansichten in der Kunst VHS ausstellen.

Wien (OTS) - „Kunst für alle“ – unter diesem Motto findet von 9. bis 11. September der siebte Open Call der Kunst VHS statt. Sich künstlerisch auszudrücken soll ohne Einstiegshürden für jede*n möglich sein. Daher haben alle kreativen Köpfe der Stadt auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, ihre beste Arbeit einzureichen. Über 800 Werke von kreativen Wienerinnen und Wienern wurden so im Rahmen des Open Calls in den Vorjahren bereits einer breiten Öffentlichkeit präsentiert.

Dieses Jahr findet der Open Call zum Thema „FotoCity. So hab‘ ich das noch nie gesehen“ statt: Gefragt sind unerwartete und ungewöhnliche Stadtansichten. Dabei spielt es keine Rolle, ob begeisterte*r Hobbyfotograf*in oder Profi: Alle bekommen die Gelegenheit, ihren künstlerischen Blick auf die Stadt Wien zu zeigen. Die Werke werden am 24. September in einer Vernissage in der Kunst VHS präsentiert und sind bis 5. November in einer Ausstellung zu sehen. Alle Arbeiten werden ausgestellt und eine Fachjury erwählt aus den eingereichten Beiträgen die Preisträger*innen

Die Kunst VHS kennenlernen: Tag der offenen Tür am 15. September

Die Kunst VHS ist europaweit die einzige auf Kunst spezialisierte Volkshochschule und über 100 Künstler*innen vermitteln als Lehrende profundes Fachwissen und unterstützen dabei, dem eigenen künstlerischen Weg Ausdruck zu verleihen. Mit Kursen, Lehrgängen, Ausstellungen und Veranstaltungen bietet die Kunst VHS ein breit gefächertes Angebot.

Am Sonntag, den 15. September können sich Kunstinteressierte beim Tag der offenen Tür ein Bild von der Vielfalt an Möglichkeiten, sich an der Kunst VHS künstlerisch zu entfalten und Neues zu lernen, machen. Von 10 bis 17 Uhr geben Lehrende praktischen Einblick in Malerei, Zeichnen, Bildhauerei, Druckgrafik, Fotografie, Modedesign oder Stimmbildung. Neben kostenlosen Workshops, Beratungsangeboten zu Kursen und Lehrgängen und offenen Werkstätten gibt es einen Vortrag von Sophie Grandva sowie eine tolle Verlosung beim Kunstquiz.

Factbox:

Open Call „Foto.City. So hab‘ ich das noch nie gesehen“

Einreichungen: 9. bis 11. September 2019 zwischen 9 und 19 Uhr

Vernissage: 24. September 2018, 18 Uhr

Ausstellung: Von 25. September bis 5. November 2019

Wo: Kunst VHS, Lazarettgasse 27, 1090 Wien



Einreichungen: 9. bis 11. September 2019 zwischen 9 und 19 Uhr Vernissage: 24. September 2018, 18 Uhr Ausstellung: Von 25. September bis 5. November 2019 Wo: Kunst VHS, Lazarettgasse 27, 1090 Wien Tag der offenen Tür in der Kunst VHS

Wann: 15. September 2019, 10 bis 17 Uhr

Wo: 9., Lazarettgasse 27



Weitere Informationen und das komplette Programm unter www.vhs/kvh.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Nadja Pospisil

Mediensprecherin

Wiener Volkshochschulen

Tel.: 01/89 174-100 105

Mobil: 0699 189 177 58

E-Mail: nadja.pospisil @ vhs.at