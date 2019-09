EZVIZ zeigt auf der IFA 2019 seine erste farbige Nachtsicht-Sicherheitskamera

Berlin (ots/PRNewswire) - Auf der IFA 2019 vom 6. bis 11. September in Berlin stellt EZVIZ, die globale Marke für Smart-Home-Lösungen, zwei neue Sicherheitskameras vor. Das Modell C3W Color Night Vision bietet als erste EZVIZ-Kamera Nachtsicht in Farbe. Die neue C1C PIR ist eine kompakte und leistungsstarke Kamera mit passiver Infrarotbeleuchtung (PIR) und Magnetfuß. Neben den beiden neuen Produkten können sich Interessenten bei EZVIZ auf der IFA in Halle 25 am Stand #321 anhand von zwei Live-Szenarios von den smarten Sicherheitskameras für Privatanwender und Unternehmen überzeugen.

Die Nachtsicht-Sicherheitskamera C3W Color Night Vision liefert rund um die Uhr hochwertige Farbbilder

Die neue C3W Color Night Vision von EZVIZ ist ein durchdachtes Upgrade des Bestsellers C3W Outdoor Wi-Fi. Dank zwei integrierten Spotlights und zwei Infrarotlichtern liefert die C3W Night Vision klare farbige Nachtaufnahmen. Die vielseitigen Spotlights eignen sich darüber hinaus als Außenbeleuchtung und blitzen zur Abschreckung, sobald der aktive Sicherheitsmodus aktiviert ist.

Durch die Kombination aus Spotlights, Infrarotlicht und Bewegungsmelder heben drei unterschiedliche Modi den Schutz per Nachtsicht auf eine neue Stufe. Im Smart Night Vision Mode beispielsweise blenden die Scheinwerfer der C3W automatisch bei Bewegungen in der Dunkelheit auf und ermöglichen so farbige Schnappschüsse und Remote-Look-Ins.

Weitere Funktionen der C3W Color Night Vision:

Aufnehmen eigener Alerts für benutzerdefinierte Begrüßungen oder Warnungen

Aktiver Schutz mit Blitzlicht und Sirene

Verstellbare Helligkeit der Spotlights

H.265-Videotechnologie für verbesserte Videoqualität bei halbiertem Speicher- und Bandbreitenbedarf

1080p Full-HD-Video

Bis zu 30 Meter Infrarot-Nachtsicht bei völliger Dunkelheit

Glasklare Zwei-Wege-Gespräche

Externe Dual-Antenne für verbesserte Wi-Fi-Verbindung

Schutzart IP67 für den ganzjährigen Außeneinsatz

Eine ideale Sicherheitslösung für das Innere von Gebäuden bietet die zweite Neuvorstellung von EZVIZ: die C1C PIR Indoor Wi-Fi-Kamera. Dank einem fortschrittlichen PIR-Sensor warnt die C1C PIR den Besitzer nur, wenn von bewegten Objekten gleichzeitig Wärme ausgeht. Dadurch wird unnötiger Fehlalarm vermieden, beispielsweise durch einen wehenden Vorhang. Dank IR-Cut-Filter (IRCF) verfügt die Kamera über eine echte Tag/Nacht-Funktion, die auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen optimale Bilder liefert. Die C1C PIR-Kamera ist flexibel und einfach zu installieren - der magnetische Fuß hält sicher an jeder metallischen Oberfläche.

Weitere Funktionen der C1C PIR Indoor Wi-Fi:

1080p Full-HD-Video (Full-HD)

130° Weitwinkelbereich

HD-Nachtsicht

Schlafmodus für den Schutz der Privatsphäre

Zwei-Wege-Gespräch von überall

Beide Kameras werden über die kostenlose EZVIZ-App gesteuert. Die intuitiv bedienbare App bietet dem Benutzer vollen Funktionsumfang vom Smartphone aus und ist für Android sowie iOS verfügbar. Mit der mobilen Anwendung können Nutzer den Live-Feed ihrer Kamera ansehen, Clips abspielen, 8-fach für Nahaufnahmen vergrößern und sogar ein Live-Gespräch mit einem Besucher starten.

Die neuen Produkte sind, wie die bisherigen Modelle, mit Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel. Kunden, die ein Amazon Echo oder Google-Home-Gerät besitzen, können beispielsweise durch den Befehl "Alexa, zeig' mir die Haustür" auf einen Live-Feed zugreifen oder diesen mit "Alexa, aktiviere Bewegungserkennung" starten, wenn sie das Haus verlassen. Um den Nutzern ihr Leben zu erleichtern, werden laufend zusätzliche Sprachsteuerungsfunktionen in EZVIZ-Produkte integriert.

Richard Ye, General Manager von EZVIZ Europe, sagt: "Wir freuen uns, das EZVIZ-Portfolio kontinuierlich zu erweitern und unseren Kunden weltweit zuverlässige und kostengünstig intelligente Sicherheitsprodukte anzubieten. Neben unseren branchenführenden Überwachungstechnologien und unserer langjährigen Erfahrung hält EZVIZ auch mit den sich ändernden Anforderungen der Kunden an intelligente Sicherheit Schritt. Wir sind stolz darauf, mit der innovativen C3W Color Night Vision-Kamera und der C1C PIR Smart Motion Detection-Kamera modernste Sicherheitslösungen auf den europäischen Markt zu bringen."

Preise und Verfügbarkeit

Preise und Verfügbarkeit werden in Kürze bekannt gegeben. Die Preise und Spezifikationen können je nach Land variieren. Wenden Sie sich bitte an einen lokalen EZVIZ-Vertreter für detaillierte Informationen. Weitere Informationen erhalten Sie auch hier. Weitere Informationen zum Unternehmen: ezviz.eu/de/

Über EZVIZ

EZVIZ ist eine global führende Marke im Bereich Sicherheit für das Smart Home. Die Tochter der Hikvision Group leistet mit intelligenten Geräten, Cloud-basierten Plattformen und künstlicher Intelligenz einen entscheidenden Beitrag für einen sichereren und komfortablen Alltag. Die innovativen Produkte und Services von EZVIZ werden unter anderem im Wohnbereich, am Arbeitsplatz, in Geschäften und Schulen eingesetzt. EZVIZ hat die Vision, der zuverlässigste und renommierteste Hersteller von Sicherheitstechnik für das Smart Home zu werden. Mit neuesten Technologien und einem reichen Erfahrungsschatz strebt EZVIZ danach, ein sicheres, komfortables und intelligentes Leben für Jedermann zu ermöglichen. Für aktuelle Informationen folgen Sie EZVIZ auf Facebook unter www.facebook.com/ezvizdeutschland

Google und Google Home sind Marken von Google LLC.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/970734/EZVIZ_introduced_C1C_PIR_and_C3W.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Sandra Drossel-Bück

Akima Media

Garmischer Str. 8

80339 München

E-Mail: Sandra.Drossel-Bueck @ akima.de

Tel: +49 89 17 959 18-0