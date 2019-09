Energiepreisindex Juli 2019: Gegenüber Vormonat nur geringe Veränderungen

Rückgang bei Diesel und Benzin // Anstieg bei Heizöl

Wien (OTS) - Nach einem Minus von 1,1 % im Juni schließt der Energiepreisindex (EPI) im Juli den zweiten Monat in Folge mit einem Rückgang ab. Die Reduktion fällt mit 0,2 % allerdings deutlich geringer aus. Im Jahresvergleich lag der EPI 1 % über dem Wert des Vorjahres. Der Verbraucherpreisindex (VPI) fiel im Juli gegenüber dem Juni mit 0,4 % stärker als der EPI, die Energiepreise haben den allgemeinen Preisrückgang also abgeschwächt. Im Jahresvergleich wirkten die Energiepreise hingegen preisdämpfend, denn die allgemeine Teuerung lag mit einem Plus von 1,4 % höher als der EPI.

„Die Preise für Benzin und Diesel sind um jeweils 0,6 % leicht gefallen. Anders sieht es beim ebenfalls erdölbasiertem Energieträger Heizöl aus“, erklärt Peter Traupmann, Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur, und ergänzt: „Hier haben im selben Zeitraum die Preise um 0,7 % leicht zugelegt.“



