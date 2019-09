Prometric beruft Roy Simrell als neuen CEO

Baltimore (ots/PRNewswire) - Prometric LLC ("Prometric"), ein Weltmarktführer bei Testentwicklung/-bereitstellung und Datendiensten, hat heute die Ernennung von Roy Simrell zum President & CEO bekanntgegeben. Simrell, der Charlie Kernan als Prometrics CEO ablöst, wird auch Vorstandsmitglied.

Simrells Erfolgsbilanz beim Aufbau von Unternehmen im Bereich missionskritische Informationen und Software wird Prometric dabei helfen, erstklassigen Service anzubieten und für seine Kunden Mehrwert zu schaffen.

Simrell leitet seit über zwanzig Jahren daten- und technologieorientierte Dienstleistungsunternehmen in verschiedenen Sektoren. "Roys Leistungsbilanz bei der Entwicklung und Lieferung von wertschöpfenden Produkten und Dienstleistungen, kombiniert mit seiner Expertise beim Aufbau eines starken Teams und einer Erfolgskultur, werden einen maßgeblichen Beitrag leisten, wenn Prometric in die nächste Wachstumsphase eintritt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Roy, wenn er seine neue Rolle als CEO antritt", sagte Euan Menzies, nicht geschäftsführender Chairman von Prometric. "Charlies besondere Verdienste um Prometric in den vergangenen zwei Jahrzehnten und insbesondere sein Führungsstil, als sich das Unternehmen in den zurückliegenden 24 Monaten in eine komplett unabhängige, marktorientierte Unternehmung verwandelt hat, haben Prometric für seine bevorstehende Wachstumsphase positioniert." Kernan wird bis Ende des ersten Quartals 2020 weiterhin für Prometric in beratender Funktion tätig sein.

"Ich freue mich wirklich auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Prometric", sagte Roy Simrell. "Seit über 25 Jahren ist Prometric ein zuverlässiger Anbieter von erstklassigem operativem Support und Service für führende Berufsverbände, Unternehmen und andere Qualifizierungsorganisationen, die fachliche Zertifizierungen und Lizenzen für Beschäftigung und Weiterbildung für ein breites Spektrum an Wirtschaftszweigen erteilen. Ich freue mich enorm darauf, das Prometric-Team zu führen. Gemeinsam werden wir unserem Ruf als zuverlässigster Dienstleister in der Industrie nachkommen und Produkte und Dienstleistungen entwickeln, um für unseren Kundenstamm noch größeren Mehrwert zu schaffen."

Informationen zu Prometric

Prometric entwickelt Lösungen für Testentwicklung und -bereitstellung, die in Sachen Qualität und Serviceniveau Maßstäbe setzen, damit Auftraggeber von Prüfungen auf der ganzen Welt ihre Programme zur Qualifikationsprüfung verbessern können. Prometric bietet in mehr als 180 Ländern einen umfassenden und zuverlässigen Ansatz zur Beratung, Entwicklung, Verwaltung und Bereitstellung von Programmen in einer integrierten, technologiefähigen Umgebung über das weltweit sicherste Netzwerk für Prüfungen oder über bequeme Online-Prüfungsdienste. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.prometric.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @PrometricGlobal und www.linkedin.com/company/prometric /.

