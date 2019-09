Fahrbahnteiler in Engelmannsbrunn erhöht die Verkehrssicherheit

Ortsgraben an der L 2014 wurde saniert

St. Pölten (OTS/NLK) - In Engelmannsbrunn wurde an der Landesstraße L 14 ein Fahrbahnteiler mit Aufstandsfläche errichtet, an der Landesstraße L 2014 wurden der Ortsgraben und die Stützmauer saniert. In Anwesenheit von Landtagspräsident Karl Wilfing konnten kürzlich die Arbeiten offiziell abgeschlossen werden.

Die Marktgemeinde Kirchberg am Wagram errichtete im Vorjahr einen neuen Kinderspielplatz im Steingassl von Engelmannsbrunn. Der Zugang bzw. die Zufahrt zum Spielplatz erfolgt östlich des Kreisverkehres. Die Landesstraße L 14 weist hier eine geradlinige Linienführung und ein durchschnittliches Verkehrsaufkommen von rund 1.500 Fahrzeugen pro Tag auf. Um an der Landesstraße L 14 in diesem Bereich eine Geschwindigkeitsreduktion zu erzielen, wurde ein Fußgängerübergang mit Fahrbahnteiler errichtet. Der Straßenraum wurde optisch eingeengt, was eine Geschwindigkeitsreduktion bewirkt.

Weiters wurde an der Landesstraße L 2014 vom Kreisverkehr an der Kreuzung der L 14 mit der L 2014 bis zum nördlichen Ortsende von Engelmannsbrunn der offene Ortsgraben saniert. Auf eine Länge von rund 600 Meter wurden die beiden Steinmauern saniert, straßenseitig eine Abdeckplatte und Pylone errichtet, sowie ein Geländer als Absturzsicherung hergestellt. Die Bauarbeiten führte die Straßenmeisterei Kirchberg am Wagram durch. Die Kosten belaufen sich auf rund 136.000 Euro, wobei rund 30.000 Euro auf das Land Niederösterreich und rund 106.000 Euro auf die Marktgemeinde Kirchberg am Wagram entfallen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 0676/812-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

