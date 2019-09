Aviso Pressekonferenz: Weltmeisterschaft des Gebrauchshundesports in Österreich zu Gast

Vom 11. - 15. September 2019 findet im Rudolf Tonn Stadion, Schwechat die Weltmeisterschaft des Gebrauchshundesports (FCI IPG WM 2019) statt. Diese internationale Großveranstaltung bringt die Weltelite des Gebrauchshundesports an den Start.

Bevor sich die Tore für Medien & Besucher öffnen, laden die Veranstalter am Dienstag, den 10. September 2019 um 11:00 Uhr zu einem Pressegespräch vor Ort (VIP Bereich Innenraum Kantine) ein.

Es erwarten Sie nachfolgende Gesprächspartner:

• Karin Baier, Bürgermeisterin der Stadt Schwechat

• Dir. Robert Markschläger, Leistungsreferent des ÖKV

• Martin Kruiss, Organisationsleitung FCI IGP WM

• Manfred Hammel, Mannschaftsführer Team Österreich

Diese Veranstaltung findet rund alle 10 Jahre in Österreich statt. Organisiert wird dieser Großevent durch den Weltdachverband FCI (Féderation Cynologique Internationale), dessen österreichischer Repräsentant ÖKV (Österreichischer Kynologen Verband) & seiner angeschlossenen Verbandskörperschaft dem Österreichischen Gebrauchshundeverband (ÖGV). Das Rudolf Tonn Stadion besitzt ein Fassungsvermögen für rund 5.000 Personen, Weltmeisterschaften werden traditionell immer in Fußballstadien durchgeführt. An dieser Veranstaltung werden mehr als 145 Teilnehmer aus 36 Nationen teilnehmen. Es ist einer der größten Veranstaltungen im Gebrauchshundesport (IPG steht für Internationale Prüfungsordnung Gebrauchshunde) die international abgehalten werden. Der Gebrauchshundesport ist die älteste Hundesportdisziplin und gliedert sich in drei Sparten: Fährtenarbeit, Unterordnung und Unterordnung unter höchster Trieblage (Sportschutzdienst).

Die Weltmeisterschaft wird von einer Streaming Plattform „Working Dog“, weltweit Live übertragen und nach Angaben der Plattform bis zu 350.000 Mitgliedern übermittelt.

Alle Infos zur Veranstaltung unter: www.fci-ipowm2019.at



Rückfragen & Kontakt:

Thomas MOSTÖGL, E- Mail: fciwm2019 @ gmx.at

Tel. 0043 650 585 1152