Heinisch-Hosek: SPÖ will Rechtsanspruch auf ganztägigen kostenfreien Kindergartenplatz

Umfrage der Kinderfreunde zeigt, wie dringend der Ausbau ist

Wien (OTS/SK) - „Wir müssen rasch eine neue Ausbau-Offensive starten und einen Rechtsanspruch auf einen ganztägigen kostenfreien Kindergartenplatz verwirklichen“ sagte SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek heute angesichts einer Umfrage der Kinderfreunde, wonach sich eine große Mehrheit der Eltern für den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen sowie für kostenfreie Kindergärten ausspricht. ****

Noch immer gibt es riesige Unterschiede in den einzelnen Bundesländern. „Wir wollen ein Recht auf ganztägige, kostenfreie und hochwertige Kinderbetreuung vom Bodensee bis zum Neusiedler See. Das beinhaltet auch Öffnungszeiten, die mit einem Ganztagsjob vereinbar sind und weniger Schließtage in den Ferien“, so Heinisch-Hosek.

„Das hilft allen: Frauen sowie Männern, weil die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtert wird und den Kindern, weil sie in guten Bildungseinrichtungen gemeinsam Zeit verbringen“, so Heinisch-Hosek. (Schluss) sm/mp

