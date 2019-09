Lotto: Jackpot – 1,5 Mio. Euro für die „sechs Richtigen“ am Sonntag

Niederösterreicher knackt Joker Jackpot mit rund 500.000 Euro

Wien (OTS) - Zu gut durchmischt schienen die „sechs Richtigen“ vom vergangenen Mittwoch: Denn es waren Zahlen aus dem Einer- sowie aus allen Zehner-Bereichen dabei, aber niemand hatte auf die Kombination 2, 6, 11, 27, 32 und 42 gesetzt. Somit wird am Sonntag ein Jackpot ausgespielt, und dabei geht es um rund 1,5 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit der Zusatzzahl 12 waren drei Spielteilnehmer erfolgreich, und sie gewannen jeweils mehr als 30.000 Euro. Ein Steirer und ein Oberösterreicher waren jeweils per Quicktipp erfolgreich, sie scheiterten an der 27 bzw. an der 42. Ein Wiener kreuzte seinen Gewinn auf einem Normalschein an, und ihm fehlte die 2 zum Sechser.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus blieb zuletzt ein Sechser aus, hier wurde die Gewinnsumme wieder auf die Fünfer aufgeteilt. 41 Spielteilnehmer dürfen sich hier über jeweils knapp 6.000 Euro freuen. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 250.000 Euro.

Joker

Der Gewinner der Runde ist diesmal beim Joker zu finden und kommt aus Niederösterreich. Er knackte nämlich den Jackpot im Alleingang und darf sich über nahezu eine halbe Million Euro freuen. Seine Entscheidung, mit drei Joker Tipps auf seiner Quittung das Glück zu versuchen, erwies sich dabei als goldrichtig, denn der dritte Tipp brachte ihm den Gewinn.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 4. September 2019

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 659.873,52 – 1,5 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 30.244,20 88 Fünfer zu je EUR 1.124,70 208 Vierer+ZZ zu je EUR 142,70 3.820 Vierer zu je EUR 43,10 5.931 Dreier+ZZ zu je EUR 12,50 60.214 Dreier zu je EUR 4,90 180.794 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 2 6 11 27 32 42 Zusatzzahl: 12

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 4. September 2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 41 Fünfer zu je EUR 5.990,40 1.644 Vierer zu je EUR 25,30 29.925 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 12 14 17 18 40 45

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 4. September 2019

1 Joker EUR 499.556,10 5 mal EUR 8.800,00 83 mal EUR 880,00 899 mal EUR 88,00 9.873 mal EUR 8,00 99.882 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 6 4 5 4 8 1

