ORF SPORT + mit den Semifinal-Spielen der Herren bei den US Open

Am 6. September im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programm-Highlights am Freitag, dem 6. September, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung von den Semifinal-Spielen der Herren bei den Tennis US Open um 22.00 Uhr (Highlights Semifinale Damen um 8.00 Uhr), das Yoga-Magazin um 19.00 Uhr, „Ein Golftag mit Matthias Schwab“ um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 20.15 Uhr und die Höhepunkte vom Formel-1-Grand Prix von Belgien 2019 um 20.45 Uhr.

ORF SPORT-Reporter Dietmar Wolff begleitete den European Tour-Golfprofi Matthias Schwab auf einer Trainingsrunde in seinem Heimatclub in Schladming. Schwab gibt dabei spannende Einblicke in seine Vorbereitung, lässt an seinen Gedanken während des Spiels teilhaben und beschreibt genau, worauf es bei jedem einzelnen Schlag ankommt.

Beim Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, moderiert von Miriam Labus, ist Ludwig Malter, dreifacher Junioren-Weltmeister in der Leichtathletik, zu Gast. Weiters berichtet „Ohne Grenzen“ über das Rollstuhl-Tennisturnier in Groß-Siegharts und das Inklusionssportfest in Bad Häring.

„Ohne Grenzen – Das Behindertensport-Magazin“ ist selbst barrierefrei – mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

Die US Open, das vierte Grand-Slam-Turnier der Saison, wird 2019 vom 26. August bis 8. September ausgetragen. ORF SPORT + überträgt das Spiel des Tages jeweils live. Ebenfalls live in ORF SPORT + zu sehen sind die beiden Semifinalspiele der Herren, ein Semifinale der Damen sowie beide Finalspiele.

Kommentator ist Dieter Derdak, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Alexander Peya.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ oder das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

https://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

