10. Bezirk: „Country Weekend“ mit 4 Bands im „Tivoli“

Wien (OTS/RK) - Teils beschwingte, teils anrührende Country- und Western-Lieder erschallen beim heurigen „Country Weekend“ im Böhmischen Prater am Samstag, 7. September, von 14.30 Uhr bis 20.00 Uhr, sowie am Sonntag, 8. September, von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Die bewährten Kapellen „Arizona Eagles“ und „New West“ musizieren am Samstag. Die gefragten Ensembles „Dado Eldorado Band“ und „Road Chicks“ konzertieren am Sonntag. Der Eintritt zum „Country Weekend“ im Veranstaltungssaal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) ist frei. Organisator dieser zünftigen Western-Festivität ist der „Kulturverband Böhmischer Prater“, der unter der Rufnummer 0676/720 94 11 gerne für Auskünfte und Reservierungen zur Verfügung steht. E-Mails an den Sprecher des Verbandes, Manfred Fritz: m.fritz@musicreport.at.

Allgemeine Informationen:

Kulturverband Böhmischer Prater: www.böhmischer-prater.at

Gruppe „Arizona Eagles“: https://arizona-eagles.at/

Gruppe „New West“: www.newwest.at/

Gruppe „Dado Eldorado Band“: www.dado-eldorado.at/

Gruppe „Road Chicks“: www.road-chicks.at/

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

