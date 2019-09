BV Gerald Bischof neuer Sprecher der SPÖ-BezirksvorsteherInnen

BVin Ilse Pfeffer und BV Hannes Derfler zu StellvertreterInnen gewählt

Wien (OTS/SPW-K) - In der heutigen Fraktionssitzung der SPÖ-BezirksvorsteherInnen und BezirksvorsteherInnen-StellvertreterInnen wurde Gerald Bischof zum Nachfolger von Andrea Kalchbrenner gewählt, die ihre Pension antritt.

Der Bezirksvorsteher von Liesing freut sich auf diese Aufgabe: „Als Sprecher für die sozialdemokratische Fraktion der VorsteherInnen arbeiten zu dürfen, ist eine sehr große Aufgabe. Gemeinsam wollen wir für die von uns geführten Bezirke nur das Beste. Das verlangt eine gute Koordination sowie einen guten Dialog mit allen politisch Verantwortlichen in der Stadt.“

So wie der Neo-Sprecher heute gewählt wurde, bestätigt der SPÖ-Rathausklub die Hernalser Bezirksvorsteherin Ilse Pfeffer und den Brigittenauer Bezirksvorsteher Hannes Derfler als stellvertretende FraktionssprecherInnen. Alle drei wurden einstimmig in diese Funktionen gewählt.

SPÖ-Rathausklubvorsitzender Josef Taucher gratuliert Bischof, Pfeffer und Derfler sehr herzlich: „Diese Wahl zeigt einmal mehr die Geschlossenheit aller SPÖ-BezirksvorsteherInnen. Die Wienerinnen und Wiener können sicher sein, dass wir gemeinsam und entschlossen ihre Interessen in der Stadt Wien vertreten werden."

