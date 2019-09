Große IMMO-CONTRACT Golf Charity Trophy 2019

Neuerlicher Rekordspendenerlös bei er 8. IMMO-CONTRACT Golf Charity Trophy

Wien (OTS) - Bereits zum 8. Mal fand am 30. August die große IMMO-CONTRACT Golf Charity Trophy statt. Wie bereits in den vergangenen Jahren war der Austragungsort der Golf Club Wien Freudenau und auch bei der Auswahl der spendenbegünstigten Organisation entschied man sich für Bewährtes. Wieder erging die gesamte erzielte Spendensumme an die Österreichische Kinder-Krebs-Hilfe. Wie auch in den vergangenen Jahren wird die wertvolle und großartige Spende aller Sponsoren und Teilnehmer von 20.600,- Euro gezielt für das Nachsorgeprojekt „Insel-Camp 8 – 17“der Österreichischen Kinder-Krebs-Hilfe eingesetzt. Die (ehemals) krebskranken Kinder und Jugendlichen werden dabei altersgemäß und ganz nach ihren individuellen Bedürfnissen von erfahrenen PsychologInnen, PädagogInnen und PsychotherapeutInnen begleitet. Im Mittelpunkt stehen Energie tanken, Selbstvertrauen aufbauen und die Möglichkeit, einige unbeschwerte Tage zu verbringen.

Unbeschwert war der Tag des Turniers auch für alle Teilnehmer und Besucher. Bei strahlendem Sonnenschein stand wie alljährlich Spiel und Spaß im Vordergrund. 80 Spieler spielten in 20 Flights miteinander/gegeneinander. Wie alljährlich wurde Texas Scramble als Spielvariante gewählt, um auch hier den gemeinsamen Erfolg vor das Einzelergebnis zu stellen. Die unglaubliche Spendensumme von 20.600,- ist unter anderem, der sehr erfolgreichen Tombola zu verdanken, die auch dieses Jahr wieder mit interessanten Preisen lockte. Allein durch den Losverkauf kam die gewaltige Summe von 2.500,- zustande. Die schlussendlich erzielten 20.100,- wurden wie im vergangenen Jahr von Notar Dr. Markus Benn-Ibler auf 20.600,- aufgerundet. Womit auch heuer wieder der Spendenbetrag des Vorjahres übertroffen wurde.

Ein großes Danke an alle Teilnehmer und Sponsoren, die dieses unglaubliche Ergebnis abermals ermöglicht haben.



