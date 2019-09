Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 6.9.: „Von Fitness-Junkies und Karteileichen“

Wien (OTS) - Das Geschäft mit der Fitness in Österreich ist Thema des von Astrid Petermann gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 6. September um 9.42 Uhr in Ö1.

Fit bleiben, gesünder essen und etwas für den eigenen Körper tun – das nehmen sich viele Österreicherinnen und Österreicher in regelmäßigen Abständen vor wie zahlreiche Umfragen zeigen. Denn falsche Ernährung, Übergewicht und die damit verbundenen Zivilisationskrankheiten sind ein zunehmendes Problem - auch in Österreich, wo knapp jeder zweite mehr auf die Waage bringt als der Gesundheit guttut. Vom Trend hin zu mehr Gesundheitsbewusstsein profitiert in Österreich vor allem die Fitness-Branche, die seit Jahren einen regelrechten Boom erlebt. Dabei reicht die Bandbreite von sogenannten Billig-Ketten bis hin zu hochpreisigen Clubs, die neben Kraft- und Ausdauer-Training auch Mini-Wellness-Pakete anbieten. Wie es hinter den Kulissen der Branche zugeht und was Kunden unbedingt beachten sollen, das hat Astrid Petermann für „Saldo“ im Jahr 2014 recherchiert, die Sendung wird jetzt im Rahmen der Serie „Best of Saldo“ wiederholt.

