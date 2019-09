Festnahme nach Streit

Wien (OTS) - 04.09.2019, 09:00 Uhr

02., Schüttelstraße

Gestern kam es zwischen zwei Männern, vermutlich wegen Nicht-Anleinens eines Hundes, zu einem Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Der 22-jährige Hundebesitzer (Stbg: Österreich) dürfte, so Aussagen, seinen Kontrahenten (31) hierbei mit einem Messer, das sich aber in der Schutzhülle befand, verletzt haben. Es besteht auch der Verdacht, dass der Hund des 22-Jährigen den 31-Jährigen gebissen haben könnte, weshalb das Tier vorläufig abgenommen wurde. Gegen den Tatverdächtigen wurden die Festnahme und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

