Festnahmen im Drogenmilieu

Wien (OTS) - 04.09.2019, 18:30 Uhr

10., Alfred-Adler-Straße

Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) gelang gestern die Festnahme von sieben Personen, die im dringenden Verdacht stehen, mit größeren Mengen an Suchtmitteln zu handeln. Bei einer zunächst durchgeführten Fahrzeuganhaltung wurden fünf im dem Auto befindliche Personen festgenommen, nachdem eine größere Menge an Heroin dort sichergestellt worden war. In einer Wohnung eines Festgenommenen fanden die Beamten bei einer Hausdurchsuchung in Folge Kokain und eine ebenfalls erhebliche Menge an Cannabis, sowie mehrere tausend Euro. Zwei in der Wohnung aufhältige Personen wurden festgenommen. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

