Festnahme nach Einbruch in Wohnobjekt

Wien (OTS) - 05.09.2019, 01:25 Uhr

21., Ruthnergasse

Ein 31-jähriger Mann (Stbg: Österreich) verschaffte sich heute Nacht über einen Balkon Zutritt zu einer Wohnung. Dort nahm er zwei Uhren an sich. Ein in der Wohnung anwesender Mann (35) konnte den Tatverdächtigen jedoch bis zum Eintreffen der Polizei anhalten. Der 31-Jährige wurde in Folge festgenommen und befindet sich in Haft.

