Müller: Dank an Marcel Hirscher für seine großartigen Leistungen

Hirscher bleibt Sport-Legende und Jugend-Idol

Wien (OTS) - „Mit Marcel Hirscher tritt einer der größten und erfolgreichsten Sportler ab, die Österreich je hatte“, sagte Eduard Müller, Bundesminister für öffentlichen Dienst und Sport anlässlich des Rücktritts von Marcel Hirscher. Hirscher schreibt als Sport-Legende und großes Idol für die Jugend österreichische Sport-Geschichte. Seine acht Gesamtweltcupsiege in Folge werden wohl in den nächsten Jahrzehnten unerreicht bleiben. ****

In der an Legenden und Champions reichen Geschichte des österreichischen Skisports nimmt Marcel Hirscher nochmals eine Sonderstellung ein. Hirscher hat in den elf Jahren seiner Zugehörigkeit zum ÖSV-Kader alles gewonnen, was es im internationalen Skisport zu gewinnen gibt und in vielerlei Hinsicht neue Maßstäbe gesetzt. Unvergessen sind sein Doppel-Olympiasieg im vergangenen Jahr in Pyeongchang und seine sieben WM-Titel, darunter die zwei Goldmedaillen bei der Heim-WM 2013 in Schladming.

Auch am Rande der Skipisten agierte Hirscher mit seiner stets freundlichen Art als großes Vorbild für die Jugend. „Ich danke diesem großen Sportler für seine einzigartigen Leistungen und sein sympathisches und professionelles Auftreten, durch das er viel für das Ansehen Österreichs in der Welt getan hat. Ich wünsche Marcel Hirscher und seiner Familie auch für seinen kommenden Lebensabschnitt alles Gute“, so der Minister.

