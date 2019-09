Vienna Insurance Group weitet Geschäftstätigkeit in Nordeuropa aus

Fokus auf Industriekundengeschäft in vier Märkten

Wien (OTS) -

Die Vienna Insurance Group (VIG) wird in Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland operativ tätig. Mit einem lokal etablierten Underwriter-Team der VIG werden Versicherungslösungen an Großkunden über Makler angeboten. In Stockholm, Oslo und Kopenhagen sind eigene Niederlassungen geplant, finnische Kunden werden im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs betreut.

Die Vienna Insurance Group ist in Österreich im Firmenkundengeschäft mit rund 40 % Marktanteil klarer Marktführer und zählt zu den größten Firmenversicherern in Zentral- und Osteuropa. National und international tätige Kunden werden über ein breites Partnernetzwerk von der VIG in 70 Ländern weltweit betreut. „Wir setzen unsere jahrelange Erfahrung und hohe Expertise in diesem Geschäftssegment nicht nur ein, um künftig unsere Geschäftspartner in Nordeuropa über unsere Niederlassungen direkt vor Ort zu betreuen. Wir nutzen gleichzeitig die Chance, in profitablen Versicherungsmärkten ein interessantes Geschäftsfeld auszubauen", erklärt Prof. Elisabeth Stadler, Generaldirektorin der Vienna Insurance Group.

Die VIG setzt für die Geschäftstätigkeit in diesen Märkten ein Team von Underwritern mit langjähriger Erfahrung und profunden Kenntnissen der lokalen Märkte und des Maklergeschäfts ein. Der Vertrieb erfolgt vor Ort über gut etablierte Versicherungsmakler. Die VIG konzentriert sich im Produktangebot auf das klassische Industrieversicherungsgeschäft.

„Für die Vienna Insurance Group bedeutet der Vertriebsausbau in Nordeuropa die gezielte Nutzung von spezifischen Geschäftsmöglichkeiten in Märkten. Wir halten aber klar an unserer Strategie der Fokussierung auf die Region Zentral- und Osteuropa fest, die wir durch organisches Wachstum sowie die Übernahme bestehender Versicherungsgesellschaften oder Neugründungen verfolgen“, betont Prof. Stadler. Mit der Ausweitung der Geschäftstätigkeit in Nordeuropa bildet die VIG auch eine geografische Brücke zwischen Nordeuropa und den Baltischen Staaten. Gerade skandinavische und finnische Unternehmen sind verstärkt im Baltikum tätig, wo die VIG klarer Marktführer ist.

Rückfragen & Kontakt:

Vienna Insurance Group

Konzernkommunikation & Marketing

Schottenring 30, 1010 Wien

public.relations @ vig.com



Wolfgang Haas, Tel: +43 50 390-21029, wolfgang.haas @ vig.com