Greenpeace-Marktcheck zum Schulstart: Bio im Supermarkt muss ausgebaut werden

Bio-Produkte für Schuljause gut erhältlich - Insgesamt muss der Bio-Anteil in den Supermärkten noch höher werden

Wien (OTS) - Zum Schulbeginn hat Greenpeace getestet, ob Bio-Produkte für die Schuljause wie Weckerl, Aufstrich und Obst in Österreichs Supermärkten erhältlich sind. Das erfreuliche Ergebnis: Fast alle Produkte für eine gesunde Bio-Jause können im Supermarkt gekauft werden. Auch stammen die getesteten Produkte mehrheitlich aus Österreich. Insgesamt gibt es jedoch noch immer viel zu wenig Bio-Produkte in den Supermärkten. Greenpeace fordert darum einen höheren Bio-Anteil – quer durch das Sortiment und in allen Supermärkten. Testsieger bei der gesunden Schuljause ist Billa, Platz zwei und drei belegen MPreis und Merkur.

„Bei der Schuljause auf Bio-Zutaten zu achten ist in doppelter Hinsicht sinnvoll: Bio ist nicht nur gesünder, sondern auch besser für unsere Umwelt und die Zukunft unserer Kinder“, erklärt Gundi Schachl, Sprecherin bei Greenpeace Österreich. Im Schnitt finden sich gut 80 Prozent der getesteten Jausenprodukte in Bio-Qualität in den Supermärkten. Das Angebot zwischen den Supermärkten schwankt allerdings beträchtlich. So sind bei Billa, MPreis, Merkur und Spar mehr als 90 Prozent bio, bei PennyMarkt nur 47 Prozent. Punkten konnten die Supermärkte bei der Herkunft der getesteten Produkte: Im Schnitt sind 73 Prozent aus österreichischen Zutaten hergestellt.

Doch insgesamt gibt es bei den Supermärkten im Bio-Bereich noch viel zu verbessern: Oft werden nur einzelne Bio-Produkte angeboten, in den Sortimenten fehlen die Auswahlmöglichkeiten. Auch sind Bio-Produkte noch immer nicht überall erhältlich. So ist zum Beispiel Baguette in drei Supermärkten nicht in Bio-Qualität zu finden. „Nur einzelne Bio-Produkte anzubieten, reicht nicht. Es muss in allen Produktgruppen möglich sein, zwischen mehreren Bio-Produkten zu wählen. Und zwar quer durchs gesamte Sortiment und in allen Supermärkten“, fordert Schachl.

Weitere Informationen

Unter dem Titel „Nachhaltigkeit im Test“ nimmt der Greenpeace-Marktcheck regelmäßig das Sortiment des österreichischen Einzelhandels unter die Lupe. Greenpeace veröffentlicht regelmäßig ein Ranking der größten Supermarktketten in Österreich. Alle Informationen finden Sie unter: greenpeace.at/nachhaltigkeit-im-test

Bildmaterial

finden Sie unter: http://bit.ly/2jXGx75

Die Fotos stehen unter Angabe der Photo Credits (© Mitja Kobal / Greenpeace) kostenlos zur Verfügung.

Die Tabelle

mit den Ergebnissen finden Sie unter: http://bit.ly/2HvR2Y0

