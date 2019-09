Oö. Volksblatt: "Richtiger Schritt" (von Markus EBERT)

Ausgabe vom 5. September 2019

Linz (OTS) - Recht unspektakulär — nämlich im Weg einer Presseaussendung, wie sie täglich zu Hunderten Pressestellen verlassen — hat das Innenministerium am späten Montagnachmittag durchaus Spektakuläres mitgeteilt. Es ging um Abschiebungen nach Afghanistan, die insbesondere Grün und Pink kritisierten, würden doch auch vier Lehrlinge abgeschoben.

Soweit die Kritiker.

Es handle sich ausschließlich um „alleinreisende volljährige Männer“ mit einem rechtskräftig negativen Asylbescheid, dem sie — in Form einer freiwilligen Ausreise — aber nicht Folge geleistet haben, so das Ministerium, das aber noch etwas mitteilte: Es liege nämlich „bei mehr als 40 Prozent der Rückzuführenden mindestens eine rechtskräftig strafrechtliche Verurteilung vor“.

Statistisch gesehen ist das natürlich ein geringer Anteil an der Gesamtzahl der Asylwerber. Aber auf die überdurchschnittliche Straffälligkeit öffentlich hinzuweisen ist durchaus ein richtiger Schritt des Innenministeriums. Wer es mit der Integration im Aufnahmeland Österreich ernst meint, hat umso mehr die Pflicht, das Gastrecht nicht mit Füßen zu treten. Immerhin nehmen dadurch auch jene Asylwerber Schaden, die sehr wohl bemüht sind, in Österreich heimisch zu werden.

