Sobotka: Mit Hirscher geht ein ganz Großer des Sports

Hirscher habe die Farben Österreichs stets hochgehalten

Wien (PK) - Zum bevorstehenden Abschied von Marcel Hirscher aus dem Schirennsport meldet sich auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka zu Wort. "Wer es schafft, die Farben unserer Nation derartig lange und erfolgreich hochzuhalten, dem gebührt Respekt, Anerkennung und Dank", sagte er heute Vormittag. Hirscher habe mit seiner unglaublichen Erfolgsgeschichte Millionen in den Bann gezogen und begeistert. "Wer von uns kann sich nicht an eines seiner spektakulären Rennen erinnern, in denen er die Konkurrenz meist alt hat aussehen lassen? Ein ganz Großer des Sports, der da heute geht."

Generell betonte Sobotka, dass Sport Teil der Identität Österreichs und ein verbindendes Element für den Zusammenhalt einer Gesellschaft ist. Hirscher habe in diesem Sinn auch große Vorbildwirkung ausgeübt. (Schluss) red

