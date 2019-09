Schieder zur neuen italienischen Regierung: Gut für Italien, gut für Europa!

SPÖ-EU-Delegationsleiter: Nach Österreich zeigt sich auch in Italien, dass Rechtspopulisten nicht regieren können

Wien (OTS/SK) - "Der rechte Spuk in Italien ist vorbei. Am Ende der von Salvini ausgelösten Regierungskrise steht eine zukunftsgewandte und proeuropäische Regierung, mit der Italien wieder ins Zentrum der EU rückt. Das ist gut für Italien und gut für Europa", sagt der SPÖ-Europaabgeordnete Andreas Schieder und ergänzt: "Nach Österreich hat sich auch in Italien gezeigt: Regieren können die Rechtspopulisten nicht." ****

Außerdem gratuliert der SPÖ-EU-Delegationsleiter dem Europaabgeordneten Roberto Gualtieri, der ins Finanzministerium nach Rom wechselt sowie dem neuen Europaminister Vincenzo Amendola: "Mit zwei großen Europäern im Finanz- und im Europaministerium ist die Mitte-Links-Regierung ideal aufgestellt, um auch auf EU-Ebene wichtige Weichenstellungen voranzutreiben." (Schluss) lp

