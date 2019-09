Ein noch besseres TOEFL®-Testerlebnis: Ab sofort weltweite Testsitzungen am Nachmittag

Princeton, New Jersey (ots/PRNewswire) - Das TOEFL iBT®-Testerlebnis für Studierende und der Nutzen für Institutionen weltweit werden kontinuierlich verbessert. Jetzt profitieren Studierende von flexibleren Testoptionen, beispielsweise mehr Testsitzungen und eine kürzere Wartezeit zur Testwiederholung.

Studierende können sich ab sofort an bestimmten Daten für Testsitzungen am Nachmittag anmelden. Dadurch wird die Testkapazität an teilnehmenden Testzentren an diesen Daten effektiv verdoppelt. Darüber hinaus können Studierende bei entsprechender Verfügbarkeit den Test an aufeinander folgenden Wochenenden absolvieren - eine deutliche Verbesserung gegenüber der bisherigen 12-Tage-Regelung für Testwiederholungen.

Nach der verkürzten Testzeit und den MyBest(TM)-Scores, die im letzten Monat angekündigt wurden, profitieren auch Institutionen von diesen Verbesserungen. Je früher Studierende den Test absolvieren oder wiederholen können, desto schneller erhalten Institutionen den Score-Bericht der Studierenden. So lassen sich zeitnah informierte Entscheidungen über die Zulassung aus einem größeren Bewerberpool qualifizierter Studierender treffen.

"Die aktuellen Verbesserungen des TOEFL-Tests drehen sich um die Testerfahrung der Studierenden. Mehr Effizienz bedeutet, dass sie Zeit sparen und schnell handeln können", sagte Srikant Gopal, Executive Director des TOEFL-Programms. "Wir wissen, dass Flexibilität für die Studierenden sehr wichtig ist. Mit den Neuerungen schaffen wir Erleichterungen, damit sich die Studierenden im stressigen Lernbetrieb besser auf ihre akademische Zukunft vorbereiten können."

Weitere Informationen zum TOEFL-Test finden Sie unter www.ets.org/toefl. Um sich für den Test vorzubereiten, finden Sie auf www.ets.org/s/toefl/free-practice unseren überarbeiteten Vorbereitungsstoff, einschließlich eines Übungstests in voller Länge.

Informationen zum TOEFL®-Test

Der TOEFL-Test für akademisches Englisch wird von weltweit mehr als 10.000 Institutionen in über 150 Ländern anerkannt. Er wird in begehrten Zielländern wie den USA, Kanada, Australien und Neuseeland und von 98 Prozent der Hochschulen im Vereinigten Königreich (darunter sämtliche Institutionen der Russell Group®) akzeptiert. In den USA und wichtigen europäischen Zielländern wie Frankreich und Deutschland wird er gegenüber anderen Tests der Englischkenntnisse bevorzugt. In Kanada verlassen sich insbesondere Entscheider für die Zulassung zu Graduierten-Programmen auf TOEFL. Durch ein zentrales Bewertungsverfahren mit mehreren anonymen menschlichen Prüfern bietet TOEFL ein zu 100 Prozent faires und unverfälschtes Testergebnis. Weitere Informationen zum TOEFL-Test (einschließlich Anmeldung, Vorbereitungs-Tipps und Probefragen) finden Sie auf der Website von TOEFL Go Anywhere unter www.toeflgoanywhere.org .

Informationen zu ETS

Wir bei ETS sorgen für mehr Qualität und mehr Gleichheit in der Bildung für Menschen auf der ganzen Welt, indem wir ein Bewertungssystem auf Grundlage einer stringenten wissenschaftlichen Forschung aufbauen. ETS unterstützt Menschen, Bildungsinstitutionen und Behörden, indem es maßgeschneiderte Lösungen für die Zertifizierung von Lehrkräften, das Erlernen der englischen Sprache und Unterrichtsangebote in Grund-, Sekundar- und weiterführenden Schulen bereitstellt. Zudem führt es bildungswissenschaftliche Untersuchungen, Analysen und bildungspolitische Studien durch. ETS wurde 1947 als gemeinnützige Organisation gegründet und entwickelt, organisiert und bewertet jedes Jahr mehr als 50 Millionen Tests - darunter die TOEFL®- und TOEIC®-Tests, die GRE®-Tests und die Beurteilungen der The Praxis Series® - in mehr als 180 Ländern an weltweit über 9.000 Standorten. www.ets.org

