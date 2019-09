Nehammer zu Integrationsbericht: Handlungsbedarf besteht nach wie vor

VP-Generalsekretär beharrt auf eine konsequente Linie bei Migration

Wien (OTS) - „Der heute veröffentlichte Integrationsbericht zeigt, dass unser Weg in Migrationsfragen der richtige ist“, so Karl Nehammer, Generalsekretär und Integrationssprecher der Neuen Volkspartei. „Die Maßnahmen der letzten Jahre greifen, das zeigt nicht zuletzt die positive Bilanz der Deutschförderklassen sowie die rückläufigen Migrationszahlen.“

Trotzdem ortet Nehammer nach wie vor Handlungsbedarf: „Wir müssen im Kampf gegen illegale Migration nach wie vor eine konsequente Linie verfolgen“, betont der VP-Integrationssprecher. Nehammer warnt davor, sich auf den eignen Lorbeeren auszuruhen: „Migration und Integration zählen nach wie vor zu den wichtigsten Themen unserer Zeit. Wir müssen daher verhindern, dass eine linke Politik von Rot-Grün-Pink alle bisherigen Fortschritte zunichtemacht“, so Nehammer.

Laut Nehammer müsse alles getan werden, um Parallelgesellschaften zu verhindern: „Wer bei uns leben will, muss unsere Lebensweisen akzeptieren. Deshalb fordern wir auch ein Kopftuchverbot in der Schule für unter 14-Jährige.“ Niemand dürfe dazu gezwungen werden, sich gegen seinen Willen zu verhüllen. „Als Volkspartei stehen wir für eine offene Gesellschaft, in der die Gleichstellung von Mann und Frau eine Selbstverständlichkeit darstellt und in der Symbole, die der Integration hinderlich sind, keinen Platz haben“, schließt Nehammer.

