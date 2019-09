Identitätsverifizierung von TrueProfile.io vereinfacht globales Bewerbungsmanagement

Dubai/UAE (ots) - TrueProfile.io (https://www.trueprofile.io/), der weltweit führende Anbieter für Echtzeit-Verifizierung von Referenzen, erweitert sein Serviceportfolio um die Identitätsverifizierungs-Lösung TrueIdentity powered by IDnow AutoIdent. Die neue Identitätsprüfung richtet sich an die Bedürfnisse von Arbeitgebern weltweit, die ihre Einstellungsprozesse besonders sicher gestalten wollen, in dem sie die Identität und die Referenzen potentieller Kandidaten überprüfen.

TrueIdentity nutzt die hochmoderne KI-basierte Technologie und Gesichtserkennung von IDnow AutoIdent, um die Identitätsprüfung durchzuführen. Der Prozess ist einfach und liefert ein sofortiges Ergebnis. Um beispielsweise einen Reisepass oder Personalausweis zu verifizieren, muss der User lediglich die IDnow AutoIdent App auf seinem mobilen Endgerät öffnen, den Anweisungen auf dem Display folgen und anschließend das Dokument sowie sein Gesicht aus verschiedenen Winkeln scannen.

TrueProfile.io setzt mit dieser Lösung neue Standards im globalen Recruiting und ermöglicht es Arbeitgebern damit, schnell und sicher neue Mitarbeiter einzustellen und Bewerbern gleichzeitig einen reibungslosen Bewerbungsprozess zu bieten. Diese Art der Identitätsüberprüfung spielt auch im Finanzwesen - unter anderem bei renommierten Banken innerhalb der EU - eine wichtige Rolle, da Onboarding-Prozesse für Kunden so schnell, innovativ und rechtskonform gestaltet werden können.

Um TrueIdentity an das bisherige Leistungsportfolio von TrueProfile.io anzupassen, erhalten Nutzer nach der erfolgreich abgeschlossenen Überprüfung das digitale Siegel "Identity TrueProof". Wie alle anderen Siegel von TrueProfile.io, wird auch der Identity TrueProof sicher in der Blockchain gespeichert und unterliegt in puncto Zugang und Teilbarkeit der vollständigen Kontrolle des Eigentümers.

René Seifert, Chief Digital Officer der The DataFlow Group, zur neuen Partnerschaft: "Wir freuen uns sehr, den Identitätsprüfungs-Service von IDnow AutoIdent unseren Geschäftspartnern und Mitgliedern zur Verfügung zu stellen. Das neue Siegel Identity TrustProof macht das ganze verifizierte Profil eines Users robuster und sorgt dafür, dass dieser seine verifizierten Dokumente uneingeschränkt während seiner ganzen Karriere einsetzen kann. Auf diese Weise erhöhen Arbeitssuchende ihre Glaubwürdigkeit, während Arbeitgeber verlässliche Einstellungsentscheidungen treffen."

Felix Haas, Executive Chairman von IDnow, fügt hinzu: "Wir freuen uns, TruePortfolio.io ab sofort mit unserer Lösung zu unterstützen. Durch die Erweiterung des Serviceangebots um IDnow AutoIdent können sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen nun von einem Ort aus auf ihre Dokumenten- und Identitätsprüfung zugreifen. Das stärkt zudem unser gemeinsames Engagement in den Bereichen Sicherheit und Betrugsprävention zur Schaffung eines sicheren und vertrauensvollen Geschäftsumfeldes."

Die Erweiterung des Serviceangebots von TrueProfile.io um die Identitätsverifizierung soll dazu beitragen, Betrugsfälle auf globaler Ebene einzudämmen. TrueProfile.io ist ein Service der The DataFlow Group, die bereits seit 2006 Behörden, Regierungen und Aufsichtsbehörden mit dem internationalen Verifizierungsstandard Primary Source Verification (PSV), Hintergrundüberprüfungen und Einwanderungs-Compliance-Lösungen unterstützt.

Über TrueProfile.io

TrueProfile.io ist der führende Anbieter für die Echtzeit-Verifizierung von Referenzen nach dem internationalen Verifizierungsstandard Primary Source Verification (PSV). Mit der Verwendung von modernsten Blockchain-Technologien schafft TrueProfile.io Sicherheit und Vertrauen im Bewerbungsprozess. Seit 2006 ist die The DataFlow Group vertrauenswürdiger Partner für Regulierungsbehörden und Regierungen in Asien und Europa, um die sichere Dokumentenverifizierung für mehr als eine Millionen Antragsteller durchzuführen.

Weitere Informationen unter: https://www.trueprofile.io/

Über IDnow

Mit seiner Identity-Verification-as-a-Service (IVaaS)-Plattform hat sich IDnow zur Aufgabe gemacht, die vernetzte Welt zu einem sichereren Ort zu machen. Die unmanipulierbare Identitätsprüfung von IDnow kommt in allen Branchen zum Einsatz, in denen Unternehmen online Kundeninteraktionen abwickeln, die ein Höchstmaß an Sicherheit erfordern. Die IDnow-Technologie verwendet künstliche Intelligenz, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsmerkmale auf einem Ausweisdokument vorhanden sind und kann somit gefälschte Dokumente zuverlässig erkennen. Potenziell lassen sich so die Identitäten von mehr als 7 Milliarden Kunden aus 193 verschiedenen Ländern in Echtzeit überprüfen.

IDnow deckt ein breites Spektrum von Anwendungsfällen sowohl in regulierten Branchen in Europa als auch für völlig neue digitale Geschäftsmodelle weltweit ab. Über die Plattform kann der Identitätsfluss auf Einzelfallbasis an die regionalen, rechtlichen und wirtschaftlichen Anforderungen angepasst werden.

IDnow wird von den Venture-Capital-Investoren BayBG, Seventure Partner, G+D Ventures und Jet A sowie einem Konsortium aus namhaften Business Angels unterstützt. Zu den über 250 Kunden gehören international führende Unternehmen verschiedener Branchen wie Bank of Scotland, BNP Paribas, Commerzbank, eventim, Raisin (Weltsparen), Sixt, solarisBank, Telefónica Deutschland, UBS, Western Union und wirecard sowie Fintechs wie Fidor, N26, smava und wefox.

Weitere Informationen erhältlich unter www.idnow.io

