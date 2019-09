aspern shopping: Neuigkeiten aus dem Seeparkquartier

Wien (OTS) - Die Infrastruktur für das Leben + Arbeiten im wachsenden Stadtteil wird vielfältiger. Im neuen Business-Quartier in aspern Seestadt, dem Seeparkquartier, ziehen bald die ersten Shops und Lokale ein. dm, Hofer, Bäckerei Ströck, Hörakustiker Hansaton, CCI Bar & Café, das asiatische Restaurant Ping Pong und eine Genuss-Greisslerei werden die erste „gemanagte Einkaufsstraße“ Österreichs bereichern. Die Seestädter Einkaufsstraßengesellschaft erweitert nach vier Jahren ihr Nahversorgungsangebot aus Handel, Gastronomie und Dienstleistung in die zukünftige Fußgängerzone zwischen U2-Station Seestadt, Seepark und den Achsen Sonnenallee und Maria-Tusch-Straße. Weitere Lokale folgen und lassen die Einkaufsstraße bis 2021 auf 28 Shops und 7.000 m² Handelsfläche anwachsen.

Fast fünf Jahre nach Einzug der ersten SeestädterInnen und vier Jahre nach dem Start der ersten gemanagten Einkaufsstraße in der Maria-Tusch-Straße wächst die Seestadt sichtlich. Mit dem Seeparkquartier entsteht ein neuer Business-Hotspot mit zusätzlichen 3.500 m² Handelsflächen und über 30.000 m² Büro. Während man noch zwischen den Bauzäunen einiger Baustellen vorbeigeht herrscht Hochbetrieb, denn einige der 14 Projekte im neuen Quartier sind inzwischen schon teilweise besiedelt. Mit der kürzlich eröffneten Durchgangsmöglichkeit durch die spätere Fußgängerzone und dem sukzessiven Rückzug von Kränen, LKW und Co. werden nun auch die ersten Geschäfts- und Gastroflächen in dem unmittelbar an der U2-Station gelegenen Quartier sichtbar. Vielfältige Büro- und Gewerbeflächen, freifinanzierte Wohnungen und Freizeitangebote gehören zum Mix im neuen Business-Hub nördlich der Donau.

Gemanagte Einkaufsstraße: Innovation für Stadtentwicklung + Shopping

Ermöglicht hat diesen Mix eine außergewöhnliche Kooperation: 2012 gründeten die Wien 3420 aspern Development AG und SES Spar European Shopping Centers die Einkaufsstraßengesellschaft als Joint Venture, um in der jungen Seestadt funktionierende Nahversorgung zu gewährleisten und eine Stadt der kurzen Wege zu realisieren.

