Palmers zurück auf dem Wachstumspfad

Wien (OTS) - Der heimische Marktführer im Wäschesegment PALMERS wächst im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/2020 (01.02.2019 – 31.01.2020) sowohl absolut als auch flächenbereinigt. Per Ende Juli 2019 können äußerst positive Zahlen vermeldet werden.

Insgesamt beträgt das Wachstum der PALMERS Textil AG im ersten Halbjahr, welches per 31.07.2019 zu Ende ging, +3%. Flächenbereinigt schlägt das Wachstum mit +4% zu Buche.

„Die Restrukturierung ist abgeschlossen, PALMERS ist zurück auf dem Wachstumspfad“, fasst Tino Wieser, Vorstand und Eigentümer der PALMERS Textil AG zusammen: „In einem äußerst kompetitiven Umfeld bestätigt sich unsere Strategie. Wir richten uns zu 100% an den Bedürfnissen unserer Kundinnen aus. Als echtes österreichisches Familienunternehmen geben wir uns besondere Mühe, den Geschmack unserer Kundinnen zu treffen. Wir fokussieren darauf, die beste Passform am Markt zu bieten und unsere Kundinnen in unseren Geschäften optimal zu beraten.“

Luca Wieser, Vorstand und Eigentümer PALMERS Textil AG, sieht einige Schlüssel-Initiativen des vergangenen Halbjahres als hauptverantwortlich für den positiven Trend: „Wir haben die gesamte Kollektion überarbeitet und entwickeln diese permanent weiter. Unsere neue Marketing- & Ver- triebsstrategie zeigt ebenfalls bereits Wirkung. Die gesamte Kommunikation wurde auf neue Beine gestellt.“

Österreichische Filialen als Treiber des Wachstums

Die österreichischen Filialen haben sich mit einem Wachstum von +5% (4,6% flächenbereinigt) besonders gut entwickelt. Auch im E-Commerce wächst PALMERS überproportional. Im Vergleich zum Vorjahr konnte um 67% mehr Umsatz erzielt werden.

Die Kraft der starken Marke

PALMERS setzt voll und ganz auf die Kraft der starken Marke. Mit einer Markenbekanntheit von 97% ist man die bekannteste Wäschemarke in Österreich. „Besonders wichtig ist uns die Interaktion mit unseren mehr als 220.000 aktiven PALMERS Club Mitgliedern. Unsere treuen Stammkunden genießen einen ganz besonderen Stellenwert. Aus diesem Grund haben

wir den PALMERS Club nach einer gründlichen Marktforschung nach den Wünschen unserer Stammkunden überarbeitet. Es gibt nun noch mehr Vorteile und Anreize, im PALMERS Club dabei zu sein“, erklärt Ralph Hofmann, Director Marketing & Sales.

Herbst- Winterkollektion 2019

Im Fokus der PALMERS Herbst- Winterkollektion 2019 liegt das Bedürfnis der Frau sich etwas Gutes zu tun – PALMERS Wäsche zu kaufen, die sich raffiniert und unspürbar an den Körper schmiegt. Wäsche die passt, in der man sich wohl fühlt.

„Wir starten in der Übergangssaison vom Sommer in den Herbst mit schmeichelnden, aber dennoch gedeckten Pastelltönen - cloud blue, ivory, blush - bevor wir im Herbst die kräftigen satten Trendfarben dark purple und tidepool green ausrufen. Farbthemen werden von sogenannten

„Hero Prints“ getragen und harmonieren produktgruppenübergreifend

im Warenbild. Die Kollektion ist eine Interpretation der Natur. Spitzenmotive und Drucke sind von Blätterformen und Blumen inspiriert. Die Materialien unserer Unterwäsche reichen von feinsten Spitzen über Multi Color Stickereien, luxuriösem Satin, Baumwolle und nachhaltigen Smart Fibres. Die Vielfalt an Verarbeitungen und Tragevariationen erlauben den Trend, Wäsche mit Freude auch als „Outerwear“ zu tragen“, erklärt Eva Renk-Klenkhart, Head of Product.

Dessous und Nachtwäsche

Farbthemen werden von ”Hero Prints” getragen und harmonieren im Warenbild. Spitzenmotive und Drucke sind von Blätter- und Blütenformen inspiriert und spiegeln eine luxuriöse Interpretation der Natur. Mondäne Schnittformen in Kombination mit modischen Prints und edlen Satin-Details machen die Artikel zu neuen Lieblingsstücken.

Das Kombinieren von unterschiedlichen Styles über Produktgruppen hinweg lässt die raffinierte Wäsche auch als Teil der Oberbekleidung punkten.

Palmers Basics

PALMERS bietet eine vielfältige Palette an Basics die wir ganz hautnah erleben dürfen, und die einfach passen. Entdecken Sie unsere Cup-, Verarbeitungs- und Materialinnovationen. Durch diese Neuheiten im Basic Sortiment wird der Tragekomfort auf das nächste Level gehoben. Moderne Technologien und Fasern wie zum Beispiel Free Cut oder SEACELL machen dies möglich.

PALMERS Basic Top Seller werden im Hinblick auf neueste Technologien weiterentwickelt.

Über Palmers

1914 hat Ludwig Palmers den Grundstein für ein besonderes Unternehmen gelegt, das bis heute seinen Erfolg auf außer- gewöhnliche Leistungen im Bereich Produkt, Kundennähe und Beratung begründet. PALMERS gilt als Innovationsführer im Wäschebereich und ist in Österreich klarer Marktführer mit über 200 Standorten. Hierzulande besitzt die Marke PALMERS einen Bekanntheitsgrad von fast 100 Prozent, womit sie als Markenikone bezeichnet werden darf. Über die Grenzen Österreichs hinaus genießt die Marke PALMERS einen ausgezeichneten Ruf und dank seiner legendären Plakatkampagnen eine überdurchschnittlich hohe Markenbekanntheit. Heute ist PALMERS an über 300 Standorten in 18 Ländern mit eigenen Filialen, Shop-in-Shop- und Franchiseflächen in ganz Europa vertreten. PALMERS konnte immer wieder neue Akzente und Maßstäbe setzen und sich dadurch als eine international führende Marke etablieren. Seit der Übernahme des Unternehmens 2015 durch die Familien Wieser und Hutman ist PALMERS auf dem Weg zu einer globalen Fashion-Brand.



Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

