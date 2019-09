„matinee“ am 8. September: Neue Folge „Der Geschmack Europas“ in Irlands Westen

Außerdem: „Arnold Schönberg – Ein Leben zwischen Moderne und Tradition“

Wien (OTS) - Die von Clarissa Stadler präsentierte „matinee“ am Sonntag, dem 8. September 2019, um 9.05 Uhr in ORF 2 erkundet mit einer neuen Folge der Dokureihe „Der Geschmack Europas“ die kulturell-kulinarische Vielfalt des irischen Westens. Anschließend widmet sich das neue Porträt „Arnold Schönberg – Ein Leben zwischen Moderne und Tradition“ dem österreichisch-amerikanischen Komponisten, vielseitigen Künstler und Lehrer, dessen 145. Geburtstag sich am 13. September jährt.

„Der Geschmack Europas – Der irische Westen“ (9.05 Uhr)

Bereits Heinrich Böll war von der „Grünen Insel“ Irland verzaubert. Er verbrachte mehrere Monate im County Mayo und schrieb auf Achill Island sein „Irisches Tagebuch“. Für die jüngste, von Florian Gebauer gestaltete Ausgabe der ORF-Kulturdokureihe „Der Geschmack Europas“ erforscht Präsentator Lojze Wieser – seines Zeichens Autor, Verleger und Gastrosoph – auf den Spuren von Böll und William Butler Yeates die irischen Geschmackswelten.

In County Mayo entdeckt er eine der exquisitesten und begehrtesten Delikatessen der Meere: Die in Tischkultur gezogene Connemara Auster. Irlands Küsten bergen aber auch andere, etwas ungewöhnlichere, kulinarische Spezialitäten, wie zum Beispiel Lappentang oder Irisch Moos. Diese kommen nicht nur in der Küche, sondern seit Jahrhunderten auch in der Naturheilkunde zum Einsatz.

Jahrhundertealt ist auch die Tradition der Schafzucht auf den sanften Hügeln der Insel. Schafe sind unweigerlich mit Irland verbunden, wirtschaftlich ist heute nur noch das Fleisch der Tiere für die Bauern interessant. Denn die Schur ist mittlerweile teurer als der Ertrag der eigentlich so vielfältig einsetzbaren Wolle. Eine weitere beinahe aus der Mode gekommene Tradition ist das Torfstechen von Hand, der Rauch des Torffeuers gibt dem berühmten irischen Whiskey erst seinen einzigartigen Charakter. Auf seinen kulinarischen Streifzügen trifft Lojze Wieser auf Menschen, die alte Rezepte neu aufbereiten und die Tradition ins Heute übertragen.

„Arnold Schönberg – Ein Leben zwischen Moderne und Tradition“ (9.35 Uhr)

Im 20. Jahrhundert galt Arnold Schönberg als einer der facettenreichsten Komponisten der Musikwelt. Die Dokumentation von Paolo Faroni und Christian Giuffrida zeigt die vielen Seiten des musikalischen Genies, dessen Geburtstag sich am 13. September zum 145. Mal jährt: Den Komponisten und Musiktheoretiker, den Maler, den Vater und den Menschen Arnold Schönberg.

Durch den Film führt Nuria Schoenberg-Nono, die Tochter des bedeutenden Vertreters der Wiener Schule. Gemeinsam mit dem weltweit für seine Schönberg-Interpretationen bekannten Stardirigenten Daniel Barenboim heftet sie sich auf die Spuren ihres Vaters und erzählt aus sehr persönlicher Sicht über dessen durch die erzwungene Emigration nötigen Neustart in den USA und das gemeinsame Familienleben. Unterstützt wird sie dabei durch Musikwissenschafter Hartmut Krones und Archiv-Leiterin des Arnold-Schönberg-Centers in Wien, Therese Muxeneder. Sie zeichnen ein außergewöhnliches Bild des oft auch missverstandenen Musikers, der als Vorreiter und einer der wichtigsten Wegbereiter der zeitgenössischen Musik gilt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at