23. Bezirk: Neue Gemälde-Schau „Kunst macht sichtbar“

Wien (OTS/RK) - Die ambitionierte Amateur-Malerin Maria Ratzberger zeigt einen repräsentativen Querschnitt durch ihr Schaffen von Freitag, 6. September, bis Mittwoch, 2. Oktober, in den Räumen des Bezirksmuseums Liesing (23., Canavesegasse 24). Am Freitag, 6. September, geht um 19.00 Uhr die frei zugängliche Vernissage der Gemälde-Ausstellung „Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern Kunst macht sichtbar“ los. Robert Nemec konzertiert am Klavier und Museumsleiter Maximilian Stony spricht einführende Worte.

Seit ihrer Pensionierung widmet sich die Freizeit-Malerin Maria Ratzberger uneingeschränkt dem künstlerischen Wirken. In Kursen und „Workshops“ erlernte die Kreative mehrere Maltechniken. Vor allem fertigt Ratzberger hübsche Aquarelle und Acrylbilder an. Auch ihre Monotypien und Akt-Studien können sich sehen lassen. Der Bilderbogen reicht vom Motiv „Die Party geht los“ bis zur Kloster-Ansicht. Mit kraftvollen Farben stellt die Malerin ausdrucksstarke Gemälde her, die verschiedenste Stimmungen und Gefühle reflektieren. Jeweils am Mittwoch (9.00 bis 12.00 Uhr) sowie am Samstag (9.00 bis 12.00 Uhr) ist das Museum geöffnet. Stets ist der Zutritt gratis. Spenden nehmen die ehrenamtlichen Bezirkshistoriker gerne an. Nähere Informationen: Telefon 869 88 96 und E-Mail bm1230@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Malerin Maria Ratzberger (Art-Work): www.art-work.co.at/?cmt-management-team=maria-ratzberger

Bezirksmuseum Liesing: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 23. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/liesing/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse