30 Jahre VHS Donaustadt – 30 Jahre soziales Miteinander

Seit drei Jahrzehnten ist die VHS Donaustadt ein Ort des Lernens, des Austauschs und der Begegnung im Bezirk.

Wien (OTS) - Seit 30 Jahren ist die VHS Donaustadt ein Ort des sozialen Miteinanders, der Menschen im Bezirk zusammenbringt. Sie entstand 1989 aus einer Zweigstelle der VHS Floridsdorf und etablierte sich schnell zu einem Fixpunkt für die Bewohner*innen des Bezirks. Mit einem Schwerpunkt auf Bewegungs- und Sprachkurse und vielen Angeboten für Kinder ist die VHS Donaustadt die erste Anlaufstelle im Bezirk für qualitätsvolle Bildungsangebote für Jung und Alt. Aktuell bietet die VHS Donaustadt rund 800 Kurse an. „Die Wiener Volkshochschulen haben sich zum Ziel gesetzt, Bildung für alle möglich zu machen. Die VHS Donaustadt leistet seit drei Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag, dieses Ziel im Bezirk umzusetzen. Ich gratuliere ganz herzlich zur hervorragenden Arbeit und wünsche weiterhin so viel Erfolg“, freut sich Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen.

Zwtl.: Gemeinsam stark im Bezirk

Im flächenmäßig größten Bezirk Wiens ist Vernetzung und Zusammenarbeit ein wichtiger Baustein für das gute Miteinander und den großen Erfolg. Es gibt über 40 Kooperationen mit Schulen, den Wiener Bildungsgrätzeln, der Bezirksvorstehung, den Büchereien Wien und vielen mehr. „Die VHS Donaustadt ist seit dreißig Jahren fixer Bestandteil der sozialen Welt des Bezirks. Viele Kund*innen sind seit der ersten Stunde dabei und halten uns die Treue. Das macht uns sehr stolz und zeigt, dass wir für die Menschen im Bezirk das richtige Angebot haben“, meint Karl Dworschak, Direktor der VHS Donaustadt.

Zwtl.: Jubiläumsfeier am 6. September

Eine Reise durch die ersten 30 Jahre der VHS Donaustadt unternimmt die Ausstellung, die anlässlich des Jubiläums im Donau Zentrum gezeigt wird. Entlang der Kursprogramme wird illustriert, wie die VHS und ihr Angebot sich im Wandel der Zeit verändert haben. Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy eröffnen am 6.9. die Ausstellung, die nur an diesem Tag im Donau Zentrum und danach bis Ende September in der VHS Donaustadt (22., Bernoullistraße 1) zu sehen ist. Der 1. Wiener Gemeindebauchor der wohnpartner rundet als musikalisches Highlight die Veranstaltung ab.

Factbox:

Wann: Freitag, 6. September 2019, 15 – 19 Uhr

Wo: Atrium im Donau Zentrum, 22., Wagramer Straße 94

Eintritt: kostenlos

Weitere Informationen unter www.vhs.at/donaustadt.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Nadja Pospisil

Mediensprecherin

Wiener Volkshochschulen

Tel.: 01/89 174-100 105

Mobil: 0699 189 177 58

E-Mail: nadja.pospisil @ vhs.at