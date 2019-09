Landesstraße B 45 in Horn saniert

Kosten von 135.000 Euro übernimmt das Bundesland Niederösterreich

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Ortsgebiet von Horn wurde die Landesstraße B 45 (Lagerhausstraße) in den vergangenen drei Monaten mit Kosten von rund 135.000 Euro auf einer Gesamtlänge von etwa 1,2 Kilometern saniert. Die Arbeiten führten die Firma Held & Francke und die Straßenmeisterei Horn durch.

„Mir ist es wichtig, die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer sowie die Lebensqualität in unserem Land und in den einzelnen Ortschaften zu verbessern. Diese Maßnahmen hier in Horn sind ein wichtiger Schritt in die gewünschte Richtung“, betont dazu Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko. Auch Gehsteige wurden saniert bzw. neu angelegt, Nebenflächen und Abstellflächen wurden adaptiert.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 0676/812-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

